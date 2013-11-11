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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市卖超719亿韩元，连续六日卖超

路透首尔11月11日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超719亿韩元。连续六个交易日卖超，期间累计卖超6,266亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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11月11日 -71.9 -15.7 91.4

11月 8日 -270.2 -90.2 207.9

11月 7日 -55.3 -116.0 176.5

11月 6日 -10.2 -106.5 112.8

11月 5日 -38.7 -151.4 199.2

11月 4日 -180.3 34.9 152.0

11月 1日 172.8 -77.4 -88.9

10月31日 -27.3 -228.9 240.5

10月30日 149.4 -67.2 -82.0

10月29日 124.5 -91.0 -33.4

10月28日 117.4 -31.6 -105.9

10月25日 12.3 -179.9 177.5

10月24日 117.5 -149.0 23.7

10月23日 592.0 -717.8 127.9

10月22日 156.1 -6.7 -131.4

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本月以来 -453.9 -342.1 850.8

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今年以来 4,848.4 1,147.6 -4,185.3

---------------------------------------------(完)

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