表格：外资在韩国股市卖超719亿韩元，连续六日卖超

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透首尔11月11日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超719亿韩元。连续六个交易日卖超，期间累计卖超6,266亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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11月11日 -71.9 -15.7 91.4
11月 8日 -270.2 -90.2 207.9
11月 7日 -55.3 -116.0 176.5
11月 6日 -10.2 -106.5 112.8
11月 5日 -38.7 -151.4 199.2
11月 4日 -180.3 34.9 152.0
11月 1日 172.8 -77.4 -88.9
10月31日 -27.3 -228.9 240.5
10月30日 149.4 -67.2 -82.0
10月29日 124.5 -91.0 -33.4
10月28日 117.4 -31.6 -105.9
10月25日 12.3 -179.9 177.5
10月24日 117.5 -149.0 23.7
10月23日 592.0 -717.8 127.9
10月22日 156.1 -6.7 -131.4
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本月以来 -453.9 -342.1 850.8
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今年以来 4,848.4 1,147.6 -4,185.3
---------------------------------------------(完)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。