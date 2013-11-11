香港房地产：市场对工商楼宇需求大，难靠改建工厦纾缓房屋供应--特首

路透香港11月11日 - 尽管香港的制造业多年前已经北移，但香港特区行政长官梁振英表示，本地对工厂大厦和商业楼宇仍有殷切需求，不能单靠重建厂厦去解决土地短缺的问题。

梁振英周一出席一商界午餐会演讲时指出，香港仍有各种各样的生产工序或行业，包括加工、包装、仓储、陈列以及创意行业等，需要使用租金较低廉的工厂大厦

他指出，工厦去年的新增使用量达15万平方米，比起商业楼的16万平方米，写字楼的18万平方米不遑多让。在空置率方面，去年底私人住宅空置率为4.3%，但上述三类工商楼宇的空置率也至少是五年新低，写字楼、商业大厦和分层工厦分别为6%、6.9%和5%。

“这说明不能单靠重建厂房去解决土地短缺的问题。”梁振英说。

他并表示，2009-12年间私人住宅租金累计升42%，而写字楼、零售物业和分层工厦的租金亦上升三成以上，反映供应和使用需求之间的关系。

香港山多平地少，目前只有约三分之一的属已开发土地。由于政府自2002年后大幅减少供应以挽救当时陷于低潮的楼市，及至2010年才开始恢复主动卖地增加供应，加上近年香港外来人口持续增加，市场目前累积大量需求仍有待满足，在低利率环境下，楼价自2009年起持续飙涨。

长远房屋策略督导委员会早前发表的报告就指出，未来10年公私营房屋总供应量目标为47万个。政府官员亦承认，要达到这个供应目标，对政府是一项非常大的挑战。

梁振英表示，除了住屋和商业需求外，非经济活动使用的土地亦短缺，例如宗教团体、国际学校、福利团体、司法机关、区议会、大专院校等都有土地需求作本身的用途。