金属期市：铜价持稳，此前中国工业生产及美国就业数据表现强劲

中国是全球最大的铜消费国，占精炼铜需求的40%左右。不过，由于供给上扬，价格受到打压。今年中国工厂生产的精炼铜创下了纪录数字。

“数据很不错...不过期铜仍然限于区间波动...没有足够的需求能推高市场。”大宗商品研究机构Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt说。

中国10月汽车销量较去年同期大涨20.3%，也给市场带来支撑。中国有望打破一业界中国汽车工业协会(CAAM)周一称，10月中国汽车销量较上年同期增长20.3%，全年汽车销量增速有望超过其之前设定的预测值。 。这也给铜市带来助力。(完)