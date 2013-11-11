金属期市：铜价持稳，此前中国工业生产及美国就业数据表现强劲

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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中国是全球最大的铜消费国，占精炼铜需求的40%左右。不过，由于供给上扬，价格受到打压。今年中国工厂生产的精炼铜创下了纪录数字。
2013年10月份，规模以上工业增加值同比实际增长10.3%，表现超出市场预期。今年前10个月固定资产投资较去年同期攀升20.1%。
“数据很不错...不过期铜仍然限于区间波动...没有足够的需求能推高市场。”大宗商品研究机构Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt说。
中国共产党十八届三中全会周六开始在北京召开，会议将全面部署深化改革方案，因而广受关注。
0708GMT，LME三个月期铜 小涨0.1%，报每吨7,173.75美元。
铜价上周下挫1%，为9月中旬以来最高单周跌幅，不过依然处于8月初迄今的7,000-7,420美元区间内。
上海期交所主力1月期铜合约 攀升0.21%，收在每吨51,650元。
中国10月汽车销量较去年同期大涨20.3%，也给市场带来支撑。中国有望打破一业界中国汽车工业协会(CAAM)周一称，10月中国汽车销量较上年同期增长20.3%，全年汽车销量增速有望超过其之前设定的预测值。 。这也给铜市带来助力。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/洪曦 审校 石冠兰/高琦)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。