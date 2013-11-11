亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨0.7%，受日圆走软及亚股上涨推动

美元/日圆报在上周四所及的七周高位99.41附近，因上周五公布的数据显示美国就业岗位意外大增，暗示美国经济站稳脚跟。日股日经指数周一跳升1.3%，自一个月低位反弹。

指标TOCOM期胶可能在250-276日圆的区间交投，部分交易员关注为期四天的中共十八届三中全会，该会议将订定未来10年的改革进程。

“本周会议结束时，中国可能会有一些事项宣布。如果有正面的消息，市场将会上涨，”东京一交易员说。

上海期交所5月期胶合约 跌165元人民币，收报每吨19,410元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤231.00美分，上涨0.3美分。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 王翔琼/隋芬)