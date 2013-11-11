亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨0.7%，受日圆走软及亚股上涨推动

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
美元/日圆报在上周四所及的七周高位99.41附近，因上周五公布的数据显示美国就业岗位意外大增，暗示美国经济站稳脚跟。日股日经指数周一跳升1.3%，自一个月低位反弹。
指标TOCOM期胶可能在250-276日圆的区间交投，部分交易员关注为期四天的中共十八届三中全会，该会议将订定未来10年的改革进程。
“本周会议结束时，中国可能会有一些事项宣布。如果有正面的消息，市场将会上涨，”东京一交易员说。
上海期交所5月期胶合约 跌165元人民币，收报每吨19,410元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤231.00美分，上涨0.3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 王翔琼/隋芬)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。