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市场报道 | 2013年 11月 11日 星期一 15:59 BJT

《汇市简讯》市场乐观预期英国央行季度通胀报告，英镑/美元获支撑

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* 市场预期英国央行周三将对英国就业及经济成长作出更乐观预测

* 英国周三亦将公布就业数据，依国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率若跌至7.6%，可能提振英镑

* 卖单据称挂在1.6030美元(1.6031为周末前英镑由1.5957起涨触及的升势高点)

* 1.6031为周五由1.6105跌至1.5957的50%回档位

* 英镑周五多数跌幅是发生在美国公布强劲非农就业数据后。55日移动均线位置在1.5956。今日有执行价1.5950的选择权到期。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明均)

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