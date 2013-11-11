《汇市简讯》市场乐观预期英国央行季度通胀报告，英镑/美元获支撑

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* 市场预期英国央行周三将对英国就业及经济成长作出更乐观预测

* 英国周三亦将公布就业数据，依国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率若跌至7.6%，可能提振英镑

* 卖单据称挂在1.6030美元(1.6031为周末前英镑由1.5957起涨触及的升势高点)

* 1.6031为周五由1.6105跌至1.5957的50%回档位