台湾汇市：台币连四日收贬，美国就业增速意外加快

* 美国10月非农就业数据好于预期 * 台股表现不佳，见外资汇出 * 明日实质交易区间料29.480-29.600 路透台北11月11日 - 台币兑美元 周一收盘重挫1.2角，且连续第四日收贬。美 国10月非农数据意外强劲，重启市场对美国量化宽松(QE)提早退场的预期，也带动国际美元 走强。韩元 等亚币趋弱，台币走势贴近区域货币，终场央行并强力作价贬抑台币 。 汇银人士指出，虽然今日亚币有所走弱，但市场对美国10月就业数据仍有些存疑，也认 为QE退场的时点仍待确认，市场气氛并非一面倒看多美元，但短期气氛要反转亦不容易，料 包括台币在内的主要亚币在本周将在区间偏弱。 〞市场还是蛮怀疑FED(美国联邦储备理事会)的诚心，而且现在市场恢复一点信心，就 算QE真的退场，也不至于伤害股市。〞一家外资银行交易人士表示。 交易商认为，由于非农数据优于预期，今日亚洲市场见一些停损的美元买盘，也有一些 部位调节，并静待本周四FED主席提名人叶伦的国会听证，以确认叶伦在宽松政策上的立场 。 另一本地银行交易员称，今日台币在29.500附近交投，令出口商倾向观望，认为美元或 将走强，有机会推迟进场抛汇时机，待台币进一步修正。 交易员预料，明日台币实质交投区间或落在29.480-29.600，29.500附近若台币贬破且 站稳，或吸引部分进口商的买盘，也将同步观察NDF市场是否有寿险业进场避险。 今日台币实质交易区间在29.450-29.510，上日主要成交区间在29.415-29.425；韩元K RW=KFTC今日收在1,072.5，上日收在1,064.9。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日有所 缩减，一个月期回到平盘附近；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.517/29.536 ，上日尾盘收29.460，显示台币趋贬。 路透调查上周五显示，有更多的美国初级交易商现在预期美国联邦储备理事会(美联储/ FED)将在3月前缩减经济刺激措施。 台股 周一收创一个半月新低，位于8,200点附近的季线支撑应声跌破。证交所周 一资料显示，外资及陆资在台股卖超49.64亿台币，连三日卖超。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 29.625 29.505 29.433-29.625 29.520 7.64 4.73 元太外汇经纪公司 29.595 29.490 29.440-29.595 29.489 3.15 2.225 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.165/-0.140 -0.205/-0.180 (完)