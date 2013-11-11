台湾债市：公债殖利率明显收高，因美国就业增长强于预期

* 债券殖利率明显收高，因美国就业增长强于预期 * 五年券弹高见银行承接，因资金过剩 * 台币转趋贬值较不利股市 路透台北11月11日 - 台湾债市殖利率周一明显收高。交易员称，因美国10月就业增长 强于预期，令台债殖利率随着美债上扬；不过五年券102/11逢利空见银行出手承接，暂难脱 离区间震荡格局。 交易商指出，虽然美国非农就业数据亮眼，使得外界预期美联储可能提前启动缩减QE( 量化宽松)规模政策，但分析相关数据，10月劳动参与率降至1978年3月以来最低水准，显示 基本面的复苏不若外界乐观。在此情形下，年底前美国指标10年公债殖利率应不至于弹至逾 3.0%的高点，台债也难脱盘整走势。 “景气没想像中好，QE仍是救世主，要退场没那么容易。 ”一位票券商交易员称。 另一证券商交易员认为，今日五年券102/11殖利率弹高即见银行买盘进场承接，显示市 场资金涌向货币市场让银行端难以去化。长券部分则受限于10年与30年增额券发行前交易的 筹码利空，殖利率曲线趋陡的格局料将延续。 他们认为，明日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.12-1.15%、10年券102/10则在 1.72-1.76%。 美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增长20.4万，分析师预期为增加12.5万。但失 业率由9月的近五年低点7.2%升至7.3%。报告还将9月和8月非农就业岗位增幅上修了6万。惟 10月劳动参与率62.8%，为1978年3月以来最低，9月为63.2%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 +3.21 1.1350 1.1310-1.1469 138.0 10 102/10 +4.50 1.7370 1.7300-1.7550 38.5 受国际美元全线走强影响，今日台币兑美元午后转为贬值，外资在台股也连续三日卖超 。交易员指出，倘若外资因预期QE缩减政策提前而转为汇出，债市短端也不至于受太大冲击 ，因股市下跌的利多因素可望对债市形成支撑。 “本地银行的钱就很多，你看央行存单标售利率创新低，就知道他们去化资金有多迫切 。 ”一位票券商交易员称。 另有证券商交易员提及，周三10年增额券就要展开发行前交易，本周10年券殖利率可能 还是缓步盘升，但欲突破1.75-1.76%较为不易。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超49.64亿台币，连三日卖超共计8 8.88亿台币；上日为卖超14.55亿台币。 本周全球债市重要经济数据及事件包括：周二美国公布10月就业趋势指数、美国明尼亚 波利斯联储总裁柯薛拉柯塔及达拉斯联储总裁费希尔分别就货币政策战略及经济前景发表讲 话；周三美国亚特兰大联储总裁洛克哈特讲话；周四美国公布一周初请失业金人数、美国费 城联储总裁普洛瑟就货币政策讲话及韩国央行举行货币政策会议；周五美国公布11月纽约联 储制造业指数及10月工业生产和制造业产出。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.7370 5 102/11 1.1350 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 张喜良)