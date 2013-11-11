更新版 1-香港个股：雅士利获淡马锡、厚朴等入股，复牌股价大涨创新高

* 雅士利获淡马锡、厚朴入股，复牌股价曾大涨23%

* 淡马锡、厚朴即日账面获利逾亿港元

* 蒙牛减持雅士利股权，恢复后者公众持股量 (新增更多细节和收盘价)

路透香港11月11日 - 停牌近三个月的中国婴幼儿配方奶粉生产商--雅士利国际 获淡马锡 、私募基金厚朴等入股，刺激周一复牌股价大涨并创出上市新高。

中国乳制品生产企业--蒙牛乳业 周一宣布，将按每股3.5港元出售逾4.71亿股雅士利股份，相当于后者已发行股本约13.24%，套现约16.5亿港元。

雅士利股份自今年8月中起暂停买卖，停牌前最后报价3.62港元。该股今天恢复交易，盘中最多曾大涨23%创上市高位，收盘仍升逾17%，报4.24港元。以此计算，淡马锡和厚朴账面分别获利1.63亿和1.31亿港元。

“内地政府试图推动奶品行业的整合，所以近期我们看到行业有较多的收购情况出现。”金英证券分析师Jacqueline Ko称。

“在未来三至五年，预料行业将有三分之二的公司被淘汰，这将有利较大型的奶制品企业。”她说。

蒙牛减持的股份获包括Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd、VITEL Group Limited、Diverse Profits Limited、Lead Rich International Limited 及Wincon Capital Investment Limited等认购。

其中Dunearn为淡马锡的全资附属公司，VITEL由厚朴全资持有。至于其余三家公司均为投资控股公司，各由独立投资者拥有，互无关连。

完成后，淡马锡和厚朴将分别持有雅士利的6.19%和4.98%股权。

蒙牛减持的目的，是为了让雅士利恢复符合最低公众持股量。完成减持后，蒙牛乳业在雅士利的持股量，将由89.82%降至76.58%。

此外，据路透周一获得的销售文件显示，中国乳牛畜牧公司--原生态牧业有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至39亿港元，并获得蒙牛乳业以基石投资者身份入股，认购其价值6,000万美元的股份，相当于集资额最少约12%。

9月底在港上市，集资额逾100亿港元的辉山乳业 自上市以来，股价累计上涨逾15%。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪；审校 曾祥进)