中国基金：易方达淘宝定制基金借“光棍节”东风首日销售已逾1.5亿元

路透上海11月11日 - 周一双11“光棍节”凌晨起卖的中国易方达基金公司的淘宝定制基金，借助当日电子商务热潮及不错的预期收益率出现热卖。据公司内部人士周一透露，截止下午三点半左右，该基金销售额已逾1.5亿元人民币。这将是淘宝基金平台开张以来表现最好的新基金。

这只名为易方达聚盈分级债券型基金，其A级份额仅在淘宝上销售，每期三个月，到期开放赎回一天。第一期的约定收益率为一年期定存利率+3%，即首期为6%。受B级份额的限制，在淘宝网上销售的基金A级规模上限为4.68亿份，每笔上限为5万元。该基金销售期限仅为三天。

从公司淘宝网店的成交纪录看，单笔交易动辄3万元、5万元并不少见，平均每笔认购约1万元。这与11月1日淘宝基金平台开张时，大多单笔成交仅为起售门槛100元的体验式购买情景完全不同。

易方达淘宝网店还挂出提示，“人多拥堵，可能支付失败，多试几次。”

目前在淘宝网上开店的基金公司已接近20家，发售约150只基金产品。此前证监会已批准了两只淘宝定制基金，其中国泰淘金互联网债券型基金是国内首只主要在网络上销售的淘宝定制基金。

双11“光棍节”已成为国内电商盛宴，阿里巴巴 旗下天猫和淘宝、京东、沃尔玛 旗下的1号店等纷纷打出打折促销的口号，周一凌晨起，各大电商网站的成交额出现井喷。