券商观点：中国结售汇头寸核算改回收付实现制既没必要也无可能--招商证券

路透北京11月11日 - 招商证券周一发布研究报告称，外管局将结售汇综合头寸核算方法改回收付实现制的可能性低，不仅因为这是政策上的倒退，而且不能遏制经济主体结汇的势头。

“简单改变头寸考核办法并不能遏制经济主体结汇的势头，只是朝三暮四还是朝四暮三的问题。”报告称。

报告并认为，目前的国际资本流动形势尚属正常，不到触发外管政策响应的地步。截至11月10日，11月招商外汇供求强弱指标 较10月继续回升，预示11月外汇占款有望较10月增加，预计10月金融机构外汇占款新增规模在1,000-2,000亿元。

据多位消息人士向路透表示，近几个月来，人民币因结汇量庞大升值压力锐不可挡，外管局可能对银行结售汇综合头寸再次实行“收付实现制”头寸的下限管理。

市场人士分析，外管局此举是为减少投机资金通过远期结汇流入境内，缓解为对冲这部分资金带来的即期结汇压力，同时减少央行外汇占款，以维持货币市场的紧平衡。