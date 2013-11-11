券商观点：中国结售汇头寸核算改回收付实现制既没必要也无可能--招商证券

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透北京11月11日 - 招商证券周一发布研究报告称，外管局将结售汇综合头寸核算方法改回收付实现制的可能性低，不仅因为这是政策上的倒退，而且不能遏制经济主体结汇的势头。
“简单改变头寸考核办法并不能遏制经济主体结汇的势头，只是朝三暮四还是朝四暮三的问题。”报告称。
报告并认为，目前的国际资本流动形势尚属正常，不到触发外管政策响应的地步。截至11月10日，11月招商外汇供求强弱指标 较10月继续回升，预示11月外汇占款有望较10月增加，预计10月金融机构外汇占款新增规模在1,000-2,000亿元。
据多位消息人士向路透表示，近几个月来，人民币因结汇量庞大升值压力锐不可挡，外管局可能对银行结售汇综合头寸再次实行“收付实现制”头寸的下限管理。
市场人士分析，外管局此举是为减少投机资金通过远期结汇流入境内，缓解为对冲这部分资金带来的即期结汇压力，同时减少央行外汇占款，以维持货币市场的紧平衡。
美国退出量化宽松延后、中国经济企稳迹象明显，令中美利差自今年7月触及两年低位后回升，吸引境外资金在三季度末再次涌入，人民币升值预期再次抬头。今年9月，中国央行口径外汇占款新增近2,700亿元人民币，环比激增近三倍。(完) (发稿 李然; 审校)
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