企业并购：瑞士诺华输血诊断部门以近17亿美元售予西班牙Grifols

南非汇市：兰特触及11日低位，此前总统祖玛将财长戈尔丹从国际路演中召回
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
路透苏黎世/马德里11月11日 - 瑞士诺华制药 同意将旗下输血诊断部门以16.8亿美元售予西班牙Grifols 。
Grifols为全球第三大血液产品厂商，公司周一表示，完成这项收购后，诊断部门将占公司营收20%，高于目前的4%，这项业务的年度营收将提高至10亿美元左右。
诊断事业的主要业务为确保输血安全。
诺华表示，公司将更加聚焦于其余业务。
“收购诺华诊断业务，是进一步迈向我们成为诊断领域全球领导者愿景。为了达成，我们很清楚必须在美国拥有重要版图，”Grifols董事长Victor Grifols指出。
Grifols表示，将以一笔15亿美元贷款资助这项收购，根据公司发言人指出，公司负债将提高到未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的3.2倍。
两家公司表示，这项收购案还需要监管机构批准，预计2014年上半年完成。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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