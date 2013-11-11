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债券 | 2013年 11月 11日 星期一 16:24 BJT

企业并购：瑞士诺华输血诊断部门以近17亿美元售予西班牙Grifols

路透苏黎世/马德里11月11日 - 瑞士诺华制药 同意将旗下输血诊断部门以16.8亿美元售予西班牙Grifols 。

Grifols为全球第三大血液产品厂商，公司周一表示，完成这项收购后，诊断部门将占公司营收20%，高于目前的4%，这项业务的年度营收将提高至10亿美元左右。

诊断事业的主要业务为确保输血安全。

诺华表示，公司将更加聚焦于其余业务。

“收购诺华诊断业务，是进一步迈向我们成为诊断领域全球领导者愿景。为了达成，我们很清楚必须在美国拥有重要版图，”Grifols董事长Victor Grifols指出。

Grifols表示，将以一笔15亿美元贷款资助这项收购，根据公司发言人指出，公司负债将提高到未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的3.2倍。

两家公司表示，这项收购案还需要监管机构批准，预计2014年上半年完成。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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