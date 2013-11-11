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市场报道 | 2013年 11月 11日 星期一 16:28 BJT

《汇市简讯》欧元今日交投料迟滞，市场倾向1.3450-1.3300逢高出脱

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* 美国适逢退伍军人节假期。美债休市，美股仍将交易。

* 交易员普遍重回作空欧元/美元，因欧洲央行降息及美联储12月可能缩减刺激

* 许多市场人士倾向在1.3300-1.3450逢高出脱

* 由于一些多头部位持有至欧洲央行会议，净空头部位可能不大

* 若欧元跌落1.3300美元，目标将看向9月低点1.3105。日线一目均衡云区顶部在1.3465

* 若收盘站上日线云区，可能演变成漫长盘整直至年底(完)

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