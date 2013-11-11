《汇市简讯》欧元今日交投料迟滞，市场倾向1.3450-1.3300逢高出脱

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
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* 美国适逢退伍军人节假期。美债休市，美股仍将交易。
* 交易员普遍重回作空欧元/美元，因欧洲央行降息及美联储12月可能缩减刺激
* 许多市场人士倾向在1.3300-1.3450逢高出脱
* 由于一些多头部位持有至欧洲央行会议，净空头部位可能不大
* 若欧元跌落1.3300美元，目标将看向9月低点1.3105。日线一目均衡云区顶部在1.3465
* 若收盘站上日线云区，可能演变成漫长盘整直至年底(完)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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