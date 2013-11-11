中国新债：国开行调整明日发债计划，保留一年增发债并新发六个月品种

路透北京11月11日 - 在中国债市一二级市场联袂走弱的背景下，中国国开行周一发布公告称，取消原定于明日进行的今年第44-47期固息债第三次增发，仅保留一年期固息债增发外，并将新发六个月品种。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期新债的合计规模不超100亿元人民币。

国开行上周公告称，将于本周二(12日)第三次增发今年第43-47期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过240亿元人民币。

发行具体条款如下：

第43期第三次增发 第48期

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发行总量 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 1年/固息 六个月/固息

招标方式 单一价格（荷兰式）招标 单一利率（荷兰式）招标方式

缴款日/起息日 11月19日/10月24日 11月19日/11月19日

分销期 11月15日-11月19日 11月13日-11月19日

上市日 11月21日 11月21日

基本承销额 不设立

付息频率 按年付息 按六个月付息

发行人增发权利 保留

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目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完)

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