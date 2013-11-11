中国新债：国开行调整明日发债计划，保留一年增发债并新发六个月品种

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
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路透北京11月11日 - 在中国债市一二级市场联袂走弱的背景下，中国国开行周一发布公告称，取消原定于明日进行的今年第44-47期固息债第三次增发，仅保留一年期固息债增发外，并将新发六个月品种。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期新债的合计规模不超100亿元人民币。
国开行上周公告称，将于本周二(12日)第三次增发今年第43-47期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过240亿元人民币。
发行具体条款如下：
第43期第三次增发 第48期
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发行总量 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 1年/固息 六个月/固息
招标方式 单一价格（荷兰式）招标 单一利率（荷兰式）招标方式
缴款日/起息日 11月19日/10月24日 11月19日/11月19日
分销期 11月15日-11月19日 11月13日-11月19日
上市日 11月21日 11月21日
基本承销额 不设立
付息频率 按年付息 按六个月付息
发行人增发权利 保留
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目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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