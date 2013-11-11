日本金融：日本投资者少量增持欧元区二线国家公债--政府数据

分析师表示，买盘大多来自一些能够容忍风险的养老金及基金会，而银行和保险商等很多大型机构投资者仍持谨慎态度。

这些大型投资者中有很多只购买债信评级为A或以上的债券，意味着意大利和西班牙不在他们的考虑范围内，两国的债信评级分别为BBB和BBB-。

然而，一些大型投资者也在改变投资态度。坐拥6.6万亿(ˋ兆)日圆资产的日本第五大寿险商三井生命，上个月表示买进了短期意大利债券，因其收益率具有吸引力。

市场对欧元区二线国家债券的兴趣可能进一步增强，因日本投资者力图将部分资金转出美国债市，认为随着美国经济复苏及美国联邦储备理事会(美联储/FED)逐步缩减刺激政策，美国债券价格可能下跌。

反之，投资者认为，欧洲央行将需采取宽松立场，以继续支撑脆弱的欧元区经济复苏。欧洲央行上周降息，出乎市场意料。

“整体而言，投资者从美国转向欧元区，部分资金流入二线国家债市，不过我认为投资者的大部分资金将进入半核心国家，”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido表示。

德债虽受到日本投资者的长期青睐，但近期这些投资者把大量资金投向了其他欧元区国家的高收益债券。

今年1-9月，日本投资者总共买入1.132万亿日圆法国债券，1.054万亿日圆荷兰债券和2,210亿日圆比利时债券，净买入3,120亿日圆德债。