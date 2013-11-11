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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 17:12 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微幅收跌，维稳行情中静候三中全会提供政策方向

* 人民币即期微幅收跌，跌幅不如中间价
    * 市场关注十八届三中全会政策指引
    * 交投量萎缩明显，显示观望心态较重

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京11月11日 - 人民币兑美元即期 周一以微幅贬值收盘，全天走势平稳。隔夜美元指数
走强后人民币中间价小幅低开。即期成交量萎缩，市场交投谨慎，观望心态浓郁，期间汇价一度升破6.09，但
随后迅速回落。市场期待正召开中的中共十八届三中全会的政策方向。
       
    交易员指出，尽管这两天正在召开可能影响中国发展方向的中共十八届三中全会，维稳情绪很重，但贸易
数据支撑下的结汇盘并不少。与此同时，大行购汇亦继续发挥作用，令市场基本稳定在6.09元上方，全天有效
波幅缩窄。

    “关注三中全会之后的中间价走向，现在贸易数据比较强支撑升值，估计年内仍有一波升值行情。”上海
一股份制行交易员指出。
        
    他并指出，受贸易数据以及国际形势的影响，市场上人民币升值的力量肯定是存在的，但三中全会之后能
否升值仍要看监管层的指引，而即使监管层允许人民币升值，其升值的幅度仍是有限的，年内能到6.06元已算
不错。
        
    美元指数周一守在两个月高点附近，上周五美国公布强劲就业数据，强化美国联邦储备理事会(美联储/FE
D)最快下个月缩减刺激措施的论据，之前已刺激美元演出一波全面涨势。 
    
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PB
 OC>，以及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                  
 在岸市场人民币兑美元             今日           上日       升贬
    即期成交价格                 6.0913         6.0905     -0.01%
          中间价                 6.1390         6.1355     -0.06%
    成交额                      132亿美元                     
                                                              
  日内相对于中间价最大波幅  0.81% (上限±1%)     日高       日低
        日内波动幅度(pips)         30           6.0892     6.0922
    2013年来即期升贬值幅度        2.28%                           
 1年期美元/人民币掉期升水<         573                        
               CNY1Y=CFXS>                                
                                                              
 离岸人民币市场,北京时间17        今日            上日        
 :05                                                      
     1年期NDF                   6.1560/90       6.1580        
             CNH即期            6.0789/94       6.0784        
 
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇
率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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