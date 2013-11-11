更新版 1-中国汇市：人民币微幅收跌，维稳行情中静候三中全会提供政策方向

* 人民币即期微幅收跌，跌幅不如中间价 * 市场关注十八届三中全会政策指引 * 交投量萎缩明显，显示观望心态较重 (新增评论和收盘报价) 路透北京11月11日 - 人民币兑美元即期 周一以微幅贬值收盘，全天走势平稳。隔夜美元指数 走强后人民币中间价小幅低开。即期成交量萎缩，市场交投谨慎，观望心态浓郁，期间汇价一度升破6.09，但 随后迅速回落。市场期待正召开中的中共十八届三中全会的政策方向。 交易员指出，尽管这两天正在召开可能影响中国发展方向的中共十八届三中全会，维稳情绪很重，但贸易 数据支撑下的结汇盘并不少。与此同时，大行购汇亦继续发挥作用，令市场基本稳定在6.09元上方，全天有效 波幅缩窄。 “关注三中全会之后的中间价走向，现在贸易数据比较强支撑升值，估计年内仍有一波升值行情。”上海 一股份制行交易员指出。 他并指出，受贸易数据以及国际形势的影响，市场上人民币升值的力量肯定是存在的，但三中全会之后能 否升值仍要看监管层的指引，而即使监管层允许人民币升值，其升值的幅度仍是有限的，年内能到6.06元已算 不错。 美元指数周一守在两个月高点附近，上周五美国公布强劲就业数据，强化美国联邦储备理事会(美联储/FE D)最快下个月缩减刺激措施的论据，之前已刺激美元演出一波全面涨势。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PB OC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0913 6.0905 -0.01% 中间价 6.1390 6.1355 -0.06% 成交额 132亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.81% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 30 6.0892 6.0922 2013年来即期升贬值幅度 2.28% 1年期美元/人民币掉期升水< 573 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :05 1年期NDF 6.1560/90 6.1580 CNH即期 6.0789/94 6.0784 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇 率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)