全球商品：日本TOCOM与新加坡银河石油计划共设油品OTC市场

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透东京11月11日 - 东京工业品交易所(TOCOM)周一称，计划与新加坡经纪商银河石油公司(Ginga Petroleum)设立一个石油产品的店头交易(OTC)市场，并最终有可能交易液化天然气(LNG)。
TOCOM一名发言人称，该市场明年初开业，初期将运作汽油、煤油与柴油等现汇市场交易频繁的产品，而关于LNG还没作出任何决定。
年底前TOCOM与银河石油将成立一家合资公司来管理新的交易所，二者分别将占40%和60%的份额。
日本目前计划2015年3月前启动全球首个LNG期货市场，这将有助于日本削减LNG进口成本。日本是世界最大的LNG进口国，消耗全球近三分之一的LNG。
因与石油联动，LNG在亚洲价格昂贵，目前在每百万英热单位(mmBtu)18美元。美国页岩气产出的增长已将当地LNG价格拉低到4美元以下。
在2011年强震破坏核电站后，日本对LNG的进口飙升，去年总进口成本达到创纪录的6万亿日圆(605.6亿美元)，比2011年上升25.4%。
日本打算在TOCOM建立一个现金结算的LNG现货市场，以给予发电企业等进口商一个机会来对冲风险并试图打破对石油联动定价的依赖。(完) (编译 隋芬; 审校 李春喜)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。