全球商品：日本TOCOM与新加坡银河石油计划共设油品OTC市场

路透东京11月11日 - 东京工业品交易所(TOCOM)周一称，计划与新加坡经纪商银河石油公司(Ginga Petroleum)设立一个石油产品的店头交易(OTC)市场，并最终有可能交易液化天然气(LNG)。

TOCOM一名发言人称，该市场明年初开业，初期将运作汽油、煤油与柴油等现汇市场交易频繁的产品，而关于LNG还没作出任何决定。

年底前TOCOM与银河石油将成立一家合资公司来管理新的交易所，二者分别将占40%和60%的份额。

日本目前计划2015年3月前启动全球首个LNG期货市场，这将有助于日本削减LNG进口成本。日本是世界最大的LNG进口国，消耗全球近三分之一的LNG。

因与石油联动，LNG在亚洲价格昂贵，目前在每百万英热单位(mmBtu)18美元。美国页岩气产出的增长已将当地LNG价格拉低到4美元以下。

在2011年强震破坏核电站后，日本对LNG的进口飙升，去年总进口成本达到创纪录的6万亿日圆(605.6亿美元)，比2011年上升25.4%。