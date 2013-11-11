更新版 1-中国数据：10月社会融资规模明显回落，因压缩非标融资及资金利率偏高

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 10月新增人民币贷款5,061亿元，低于预期
* 临近年底，四季度银行控信贷增速压力加大
* 社会融资规模明显回落，因压缩非标融资及资金利率偏高 (新增评论和更多细节)
路透上海11月11日 - 中国10月新增人民币贷款以及社会融资规模均偏低。一方面临近年底，四季度银行为调整全年指标，控信贷增速压力加大；而对于非标融资的压缩和资金利率偏高，则导致社会融资的明显回落。
业内人士指出，央行通过中性偏紧的货币政策，意图控制银行同业业务的快速增长，在降杠杆的同时以压缩非标融资，而这又导致货币市场利率中枢上移，增加了实体经济的融资难度。
中国人民银行周一公布数据显示，10月新增人民币贷款5,061亿元，低于此前路透6,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长14.3%，与路透调查中值一致。10月末人民币贷款余额70.79万亿元，同比增长14.2%，路透调查中值为14.3%。
广发银行高级交易员颜岩表示，10月社会融资规模累计增速回落至14%，而上月为19%。如此快速的下降可以看出央行在流动性总量控制方面的政策思路。信托贷款、企业债券融资同比大幅减少，有监管方面的原因，也有市场的客观影响。
三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳则谈到，今年前三季度，无论是信贷还是其他非贷融资，扩张速率都超过了央行的预计。在保增长的压力较小的背景下，2013年的最后两个月的社会融资可能会继续受到政策压制。
“一方面是央行维持中性偏紧的公开市场操作，将资金成本维持在一个较高的水平。另一方面，监管可能会针对非标融资过量出台新的调控政策。”他认为。
央行数据并显示，10月社会融资规模为8,564亿元，比上年同期减少4,342亿元；1-10月社会融资规模为14.82万亿元，比上年同期多1.81万亿元。
中国央行最新发布的货币政策执行报告，传递出一个简单明确的思路：要稳增长，只能维持中性的货币政策；而要去产能，就必须保持偏紧的货币环境。 (完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。