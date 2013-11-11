更新版 1-中国数据：10月社会融资规模明显回落，因压缩非标融资及资金利率偏高

* 10月新增人民币贷款5,061亿元，低于预期

* 临近年底，四季度银行控信贷增速压力加大

* 社会融资规模明显回落，因压缩非标融资及资金利率偏高 (新增评论和更多细节)

路透上海11月11日 - 中国10月新增人民币贷款以及社会融资规模均偏低。一方面临近年底，四季度银行为调整全年指标，控信贷增速压力加大；而对于非标融资的压缩和资金利率偏高，则导致社会融资的明显回落。

业内人士指出，央行通过中性偏紧的货币政策，意图控制银行同业业务的快速增长，在降杠杆的同时以压缩非标融资，而这又导致货币市场利率中枢上移，增加了实体经济的融资难度。

中国人民银行周一公布数据显示，10月新增人民币贷款5,061亿元，低于此前路透6,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长14.3%，与路透调查中值一致。10月末人民币贷款余额70.79万亿元，同比增长14.2%，路透调查中值为14.3%。

广发银行高级交易员颜岩表示，10月社会融资规模累计增速回落至14%，而上月为19%。如此快速的下降可以看出央行在流动性总量控制方面的政策思路。信托贷款、企业债券融资同比大幅减少，有监管方面的原因，也有市场的客观影响。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳则谈到，今年前三季度，无论是信贷还是其他非贷融资，扩张速率都超过了央行的预计。在保增长的压力较小的背景下，2013年的最后两个月的社会融资可能会继续受到政策压制。

“一方面是央行维持中性偏紧的公开市场操作，将资金成本维持在一个较高的水平。另一方面，监管可能会针对非标融资过量出台新的调控政策。”他认为。

央行数据并显示，10月社会融资规模为8,564亿元，比上年同期减少4,342亿元；1-10月社会融资规模为14.82万亿元，比上年同期多1.81万亿元。