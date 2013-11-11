中国债市：现券收益率快速上涨后暂趋稳，新债供给浪潮令悲观预期难改

路透上海11月11日 - 中国银行间债市周一现券收益率一路走高后有所趋稳。市场人士表示，现券市场供给浪潮再起，且银行间流动性实际仍偏紧，致早间债市抛压较重，三年期国债收益率一度上涨近30bp,而午后口行债招标结果虽走高，但好于机构流标的预期，推动现券走势有所趋稳。

在中国债市一二级市场联袂走弱的背景下，中国国开行周一发布公告称，取消原定于明日进行的今年第44-47期固息债第三次增发，仅保留一年期固息债增发外，并将新发六个月品种。

“市场的情绪就没有变过，早上一波止损盘，后来买盘又冒头了，不断有人进去拿，结果都被砍手了。”上海一银行交易员称，三年国债收益率最高到过4.46%。

对于一级市场招标结果，他进一步指出，口行债新债招标，市场本来预期都是要流标的，结果显示五年期却落在投标上限，比预期略好点，一级半市场亦有部分买盘平价收回五年期品种的，“债市有点稳住了”。

业内人士周一透露，中国进出口银行下午招标两期固息债，其中五年期增发债中标收益率为5.5126%，三年期中标利率5.37%。上述两期债中，五年期品种投标倍数为1.13倍，三年期为1.45倍。

对于现券后期走势，华南一银行交易员预期较为悲观，本周是利率债发行的一个高峰，同时二级市场收益率大幅走高，不排除利率债的配置价值显现，但机构配置力量似乎没有任何动静，“现在已经没有底线了，真的不知道收益会到哪里去，理性的角度已经解释不清楚了。”

本周供给，被市场人士戏称其为“超级供应周”。据已公布的信息显示，利率债发行规模在逾1,000亿元人民币。此外，市场人士透露，本周可能发行150亿元铁道债，期限为10年和20年。

中国五年期国债期货主力12月合约 周一连续六日收跌，并创下上市以来最大单日跌幅。由于价格跌幅较大，以13附息国债20 CTD(最便宜可交割券）来看，基差（现货价格-期货价格x转换因子）已经转正，期货价格贴水显示买入基差策略已无套利空间。

国债期货市场五年期主力合约 收报91.730元人民币，较上日结算价跌0.686元，或0.74%，成交3,901手；盘中创出的历史新低价为91.616元。

剩余期限约2.76年的固息国债130017券 最新成交在4.35%，上日尾盘为4.2000%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.6196 3.8209

上日 3.7742 3.9480

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.8778/3.8100

国债参考率报价 3.7756/3.7000

金融债参考率报价 4.7463/4.6775(完)

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