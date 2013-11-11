新闻稿：中国10月M2同比增14.3%，新增人民币贷款5,061亿元--央行

(以下为中国人民银行周一公布的2013年10月金融统计数据报告及社会融资规模报告全文)

一、月末广义货币增长14.3%，狭义货币增长8.9%

10月末，广义货币(M2)余额107.02万亿元,同比增长14.3%，分别比上月末和去年同期高0.1个和0.2个百分点；狭义货币(M1)余额31.94万亿元,同比增长8.9%，与上月末持平，比去年同期高2.8个百分点；流通中货币(M0)余额5.56万亿元,同比增长8.0%。当月净回笼现金897亿元。

二、当月人民币贷款增加5061亿元，外币贷款增加9亿美元

10月末，本外币贷款余额75.50万亿元，同比增长14.3%。人民币贷款余额70.79万亿元，同比增长14.2%，分别比上月末和去年同期低0.1个和1.7个百分点。当月人民币贷款增加5061亿元，同比多增7亿元。分部门看，住户贷款增加2049亿元，其中，短期贷款增加514亿元，中长期贷款增加1535亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3010亿元，其中，短期贷款增加2148亿元，中长期贷款增加1440亿元，票据融资减少706亿元。1-10月人民币贷款增加7.78万亿元，同比多增5577亿元。10月末外币贷款余额7666亿美元，同比增长19.2%，当月外币贷款增加9亿美元。

三、当月人民币存款减少4027亿元，外币存款减少26亿美元

10月末，本外币存款余额105.43万亿元，同比增长14.2%。人民币存款余额102.69万亿元，同比增长14.5%，比上月末低0.1个百分点，比去年同期高1.2个百分点。当月人民币存款减少4027亿元，同比多减1227亿元。其中，住户存款减少8967亿元，非金融企业存款减少2068亿元，财政性存款增加6284亿元。1-10月人民币存款增加10.86万亿元，同比多增2.11万亿元。10月末外币存款余额4461亿美元，同比增长6.8%，当月外币存款减少26亿美元。

四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率3.83%，质押式债券回购月加权平均利率3.86%

10月份，银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交15.25万亿元，日均成交8026亿元，日均成交同比减少22.9%。

10月份，银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.83%，分别比上月和去年同期高0.36个和0.96个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.86%,分别比上月和去年同期高0.37个和1.04个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3853亿元，直接投资人民币结算业务发生403亿元

10月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2600亿元、1253亿元、32亿元、371亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

--2013年10月社会融资规模统计数据报告全文：

初步统计，2013年1-10月社会融资规模为14.82万亿元，比去年同期多1.81万亿元。10月份社会融资规模为8564亿元，比去年同期少4342亿元。其中，当月人民币贷款增加5061亿元，同比多增7亿元；外币贷款折合人民币增加53亿元，同比少增1237亿元；委托贷款增加1834亿元，同比多增893亿元；信托贷款增加404亿元，同比少增1040亿元；未贴现的银行承兑汇票减少398亿元，同比少增1127亿元；企业债券净融资1067亿元，同比少1925亿元；非金融企业境内股票融资78亿元，同比少10亿元。

注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。