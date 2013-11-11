更新版 1-中国货币市场：回购利率在开盘价牵引下回落，但偏紧资金面未现缓和

(新增成交量和更新收盘报价)

路透上海11月11日 - 中国银行间市场周一主要期限品种回购利率 多有所下行，但明显是受较低的开盘价牵引，偏紧的资金面未现缓和。

市场人士指出，今日隔夜、七天和14天期回购利率的开盘价都有较浓的“指导”意味，但在货币政策预期依旧谨慎的制约下，机构融出资金意愿普遍不强，流动性难脱紧绷局面。

“（14天期以内回购利率）很早就开出来了，但看上去是（被）指导的，整个资金还是紧，也就隔夜的稍好点，”华东一银行交易员称。

她谈到，政策预期的不乐观令机构在流动性管理上普遍谨慎，“银行都很保守，因为对分行收付款不确定，上午都不太敢出。”

交易员并表示，市场正密切关注明日公开市场的操作情况，七天逆回购如果继上周四的14天逆回购后亦暂停，可能会进一步强化谨慎预期。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报正/逆回购及央票需求，具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。

今日银行间市场质押式回购总成交量至6,326.62亿元，较上日的5,994.60亿元有所增加；其中隔夜品种成交为4,659.10亿元，上日为4,793.91亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.6196 3.7742 -15.46 4,659.10

七天 3.8209 3.9480 -12.71 1,162.86

14天 4.4905 4.6219 -13.14 354.50

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7150 2.5850 +13.00 1,981.61

七天 4.2000 3.7000 +50.00 352.72

14天 4.3500 3.6000 +75.00 33.89

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6500 3.8100 -16.00 --

七天 3.8000 4.0400 -24.00 --

14天 4.4600 4.6300 -17.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.6000 3.7610 -16.10 --

七天 3.7800 3.9390 -15.90 --

三个月 4.6962 4.6944 +0.18 --