背景资料：中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透香港11月11日 - 中国人民银行数据显示，2013年10月人民币贸易结算业务为3,856亿元，较上月的4,009亿元环比减3.8%；货物贸易结算为2,600亿元，环比小增2.4%。
银行人士指出，人行7月公布跨境贸易简化流程，令企业使用人民币作为贸易结算货币的需求增加。
欲浏览人民跨境贸易结算变化，请点选(link.reuters.com/maz54v)
2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元，较上年的2.08万亿元成长41.3%。直接投资人民币结算业务为2,802亿元，按年增长152.66%。
以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量数据(单位：亿元人民币)
跨境贸易 货物贸易 服务贸易 对外直接 外商直接
人民币结算 及其他 投资 投资 2013.10 3,853 2,600 1,253 32 371 2013.09* 4,009 2,539 1,532 67 632 2013.08 3,521 2,242 1,279 213 277 2013.07 3,570 2,319 1,251 22 279 2013.06* 3,587 2,091 1,395 78 424 2013.05 3,643 2,285 1,358 35 215 2013.04 3,270 2,232 1,038 27 202 2013.03* 4,205 2,864 1,380 61 338 2013.02 2,655 1,871 784 8 155 2013.01 3,140 2,257 883 11 281 2012.12* 3,529 2,491 1,023 39 557 2012.11 3,038 2,244 794 21 232 2012.10 2,333 1,665 668 11 176 2012.09* 2,830 1,931 886 10 285 2012.08 2,710 1,900 810 12 200 2012.07 2,441 1,683 758 12 142 2012.06 2,593 1,689 904 35 164 2012.05 2,160 1,476 684 30 160 2012.04 1,962 1,355 607 93 124 2012.03 2,613 1,879 734 8 219 2012.02 1,907 1,336 571 4 116 2012.01 1,284 951 333 17 135
注：*为依照季度数字计算而得。(完) (记者 李珊珊; 审校 毕晓雯)
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