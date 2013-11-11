互联网产业：阿里巴巴“光棍节”半日交易额超去年全天，目前已逾250亿

路透上海11月11日 - 据中国最大的电子商务企业--阿里巴巴集团 数据，截至周一双11“光棍节”13:04，该集团旗下支付宝的交易额已突破去年光棍节全日的191亿元人民币，仅用半天略多创下一个新的交易纪录。

据路透记者现场报回数据，17:36时，阿里巴巴集团数据显示，支付宝交易额已突破251亿元。

按此前阿里巴巴数据，今日凌晨活动开场55秒成交1亿元、6分7秒破10亿元、1小时成交破67亿元、6小时不到破百亿元，各个关键节点均较去年同期大幅提前。而光棍节购物活动将持续至周一晚24:00，有理由相信今年的总交易额还将明显增长。

参与“光棍节”活动的部分企业已经取得不菲战绩。国内智能手机生产厂商小米公司人士透露，公司特意在周一凌晨0:30错峰推出33万台手机，3分钟内抢完；中午小米公司特地补货3万台小米手机和5,000台小米盒子，亦被快速订购。粗略估计，小米今天的销售额已突破5亿元，有望成为今年光棍节的销售冠军。

国内家纺产品生产商--罗莱家纺 天猫网站已刊登喜报，截止周一14:48，其销售额已突破1.2亿元；而凌晨起开售的淘宝定制基金--易方达聚盈分级债券基金的易方达基金公司人士亦透露，至15:30左右，该只基金的销售额已突破1.5亿元。

据天下网商微博播报，截止下午16:00，光棍节当日跻身亿元天猫商铺的还有海尔、JackJones、骆驼、优衣库等数家。