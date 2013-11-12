离岸人民币：台湾金管会将分两阶段开放保险业投资宝岛债--消息

* 年底前将以函令解释开放保险业可买宝岛债
* 宝岛债不计入海外投资，保险业认为才有增加诱因
路透台北11月12日 - 三位台湾金融监督管理委员会消息人士指出，将分两阶段开放保险业投资宝岛债：第一阶段将于年底前透过行政函令解释先开放保险业可投资宝岛债；第二阶段将研议保险业投资宝岛债不纳入海外投资上限。
一位消息人士指出，金管会原订本周五召开的保险法修订公听会将延至下周召开，主要讨论将保险业投资台股单一个股投资上限由10%降为5%，以及财务恶化保险公司退场机制，并不会涉及保险业投资宝岛债的相关事宜。
“正研议保险业投资宝岛债，内部希望年底前上路!”其中一位消息人士称。
目前金管会原则上同意开放保险业投资外国公司(含台商外国子公司)至境内发行人民币计价债券，以扩大保险业投资管道，预计年底前应该可以开放，但仍须纳入海外投资上限规范，而保险业者海外投资皆已濒临满水位，因此市场认为唯有开放保险业投资宝岛债不纳入海外投资计算才有诱因。
金管会在路透询问时表示，保险业投资宝岛债不纳入海外投资上限仍在规划中，并没有明确的上路时间表。
**保险业及宝岛债承销商皆乐观其成**
针对金管会研议放宽保险业投资宝岛债不纳入海外投资上限计算，台湾资产最大金控公司--国泰金控 旗下国泰人寿副总经理林昭廷表示乐观其成，若开放的话会有很大诱因，不过仍会考量宝岛债收益率而定。
一不愿具名的证券业者债券承销主管表示，目前保险业几乎未投资宝岛债市场，因为目前仍纳入海外上限计算，保险公司就直接去香港买点心债，三年期评级在BBB+的点心债平均发行利率约为3.3-3.5%，明显优于现行台湾宝岛债的发行利率。
“但宝岛债发行利率跟国内公司债比较起来就好的不得了!”上述券商承销主管称。他认为，随着金管会开放保险业投资宝岛债不纳入海外投资，保险业的比较标的就会从海外转为国内。
金管会主委曾铭宗日前指出，年底前将开放陆企来台发行宝岛债，首波发行对象为大陆台商及大陆国银，投资亦限制为专业机构投资人，今年宝岛债发行目标为100亿人民币。
台湾柜台买卖中心董事长吴寿山此前对路透表示，大陆政策银行--中国国家开发银行 已表达高度意愿，预计发行额度约在50亿人民币，待相关法令完成修正后，很快就会发行。 (完)
(记者 詹静宜；审校 张喜良)