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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 17:44 BJT

《全球汇市》美元近日强涨后走势暂歇，欧元艰难力守升幅

纽约      当日     今年来    2012年
                              最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                          
 欧元/美元                      1.3383    1.3370     +0.10     +1.43    1.3194
 美元/日圆                       99.07     99.07     +0.00    +14.21     86.74
 欧元/日圆                      132.60    132.45     +0.11    +15.86    114.45
 美元/瑞郎                      0.9206    0.9211     -0.05     +0.56    0.9155
 英镑/美元                      1.6011    1.6015     -0.02     -1.48    1.6251
 美元/加元                      1.0470    1.0478     -0.08     +5.53    0.9921
 澳元/美元                      0.9370    0.9384     -0.15     -9.84    1.0393
 新西兰元/美元                  0.8255    0.8240     +0.18     -0.34    0.8283
 欧元/瑞郎                      1.2324    1.2314     +0.08     +2.06    1.2075
 欧元/英镑                      0.8357    0.8342     +0.18     +2.99    0.8114
 欧元/瑞典克朗                  8.8166    8.8102     +0.07     +2.79    8.5777
 美元/挪威克朗                  6.1363    6.1322     +0.07    +10.31    5.5630
                                                                              
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)

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