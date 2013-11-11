《全球汇市》美元近日强涨后走势暂歇，欧元艰难力守升幅

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3383 1.3370 +0.10 +1.43 1.3194 美元/日圆 99.07 99.07 +0.00 +14.21 86.74 欧元/日圆 132.60 132.45 +0.11 +15.86 114.45 美元/瑞郎 0.9206 0.9211 -0.05 +0.56 0.9155 英镑/美元 1.6011 1.6015 -0.02 -1.48 1.6251 美元/加元 1.0470 1.0478 -0.08 +5.53 0.9921 澳元/美元 0.9370 0.9384 -0.15 -9.84 1.0393 新西兰元/美元 0.8255 0.8240 +0.18 -0.34 0.8283 欧元/瑞郎 1.2324 1.2314 +0.08 +2.06 1.2075 欧元/英镑 0.8357 0.8342 +0.18 +2.99 0.8114 欧元/瑞典克朗 8.8166 8.8102 +0.07 +2.79 8.5777 美元/挪威克朗 6.1363 6.1322 +0.07 +10.31 5.5630 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。