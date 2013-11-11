主要国家经济指标预测--11月12日****

路透11月12日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 11月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国皇家测量师协会(RICS)房价指数 10月 -- 54 0030 澳洲NAB企业状况指数 10月 -- 负4 企业信心指数 -- 12 0500 日本消费者信心指数 10月 -- 45.4 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +1.2% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -0.2% (较上年同期) +1.3% +1.3% 0700 德国趸售物价(较前月) 10月 -- +0.7% (较上年同期) -- -2.2% 0900 意大利CPI(较前月) 10月终值 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.7% +0.7% HICP(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 0930 英国CPI(较前月) 10月 +0.3% +0.4% (较上年同期) +2.5% +2.7% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +3.0% +3.2% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +3.0% +3.2% PPI投入指数(较前月) -0.7% -1.2% (较上年同期) +0.1% +1.1% PPI产出指数(较前月) 持平 -0.1% (较上年同期) +1.0% +1.2% PPI核心产出指数(较前月) +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.7% +0.7% 1230 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 10月 -- 93.9 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月9日当周 -- -0.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月9日当周 -- +3.8% 1500 美国就业趋势指数 10月 -- 114.8 2145 新西兰食品价格指数 10月 -- 持平 2300 韩国失业率 10月 -- 3.0% 2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- -2.1% 2350 日本企业物价指数(较前月) 10月 -0.2% +0.3% (较上年同期) +2.5% +2.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 11月10日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本银行放贷余额(较上年同期) 10月 +2.0% -- 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 9月 +14.3% -22.1% 日本未经季节调整的经常账(亿日圆) 盈余5,873 盈余4,000 11月11日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲房屋融资(较前月) 9月 +4.4% +4.0% 投资性房屋融资 +5.2% -- 0500 日本服务业景气判断指数 10月 51.8 -- 0900 意大利工业生产(较前月) 9月 +0.2% +0.3% (较上年同期) -3.0% -3.6% 2100 韩国出口物价(较去年同期) 10月 -4.6% -- 进口物价(较去年同期) -7.3% -- **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国9月建筑许可年率修正值 待定 * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定 * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月房屋开工年率 待定 * 美国9月建筑支出 待定