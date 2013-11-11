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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--11月12日****

路透11月12日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    11月12日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段        预估值         前值
    0001     英国皇家测量师协会(RICS)房价指数                  10月           --            54
    0030     澳洲NAB企业状况指数                               10月           --           负4
                    企业信心指数                                              --            12
    0500     日本消费者信心指数                                10月           --          45.4
    0700     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)               10月终值         -0.2%        -0.2%
                                    (较上年同期)                            +1.2%        +1.2%
                 消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                           -0.2%        -0.2%
                                         (较上年同期)                       +1.3%        +1.3%
    0700     德国趸售物价(较前月)                              10月           --         +0.7%
                         (较上年同期)                                         --         -2.2%
    0900     意大利CPI(较前月)                             10月终值         -0.3%        -0.3%
                      (较上年同期)                                          +0.7%        +0.7%
                   HICP(较前月)                                              持平         持平
                       (较上年同期)                                         +0.7%        +0.7%
    0930     英国CPI(较前月)                                   10月         +0.3%        +0.4%
                    (较上年同期)                                            +2.5%        +2.7%
                 零售物价指数(RPI)(较前月)                                  +0.4%        +0.4%
                                  (较上年同期)                              +3.0%        +3.2%
                 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                      +0.4%        +0.4%
                                              (较上年同期)                  +3.0%        +3.2%
                 PPI投入指数(较前月)                                        -0.7%        -1.2%
                            (较上年同期)                                    +0.1%        +1.1%
                 PPI产出指数(较前月)                                         持平        -0.1%
                            (较上年同期)                                    +1.0%        +1.2%
                 PPI核心产出指数(较前月)                                    +0.1%        -0.1%
                                (较上年同期)                                +0.7%        +0.7%
    1230     全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数              10月           --          93.9
    1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            11月9日当周           --         -0.6%
    1355     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          11月9日当周           --         +3.8%
    1500     美国就业趋势指数                                  10月           --         114.8
    2145     新西兰食品价格指数                                10月           --          持平
    2300     韩国失业率                                        10月           --          3.0%
    2330     澳洲消费者信心指数                                11月           --         -2.1%
    2350     日本企业物价指数(较前月)                          10月         -0.2%        +0.3%
                             (较上年同期)                                   +2.5%        +2.3%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    11月10日(日)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段          现值       预估值
    2350     日本银行放贷余额(较上年同期)                      10月         +2.0%          --
             日本未经季节调整的经常账(较上年同期)               9月        +14.3%       -22.1%
             日本未经季节调整的经常账(亿日圆)                           盈余5,873    盈余4,000
    
    11月11日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段          现值       预估值
    0030     澳洲房屋融资(较前月)                               9月         +4.4%        +4.0%
                 投资性房屋融资                                             +5.2%          --
    0500     日本服务业景气判断指数                            10月          51.8          --
    0900     意大利工业生产(较前月)                             9月         +0.2%        +0.3%
                           (较上年同期)                                     -3.0%        -3.6%
    2100     韩国出口物价(较去年同期)                          10月         -4.6%         --
                 进口物价(较去年同期)                                       -7.3%         --
    
        
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国9月建筑许可年率修正值                  待定
    * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数  待定
    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月房屋开工年率                        待定
    * 美国9月建筑支出                            待定

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