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市场报道 | 2013年 11月 11日 星期一 17:56 BJT

意大利数据：9月工业生产微升0.2%，但第三季连续第10个季度下滑

路透罗马11月11日 - 意大利统计局(ISTAT)周一公布，9月工业生产小幅增长，符合市场预期，但前两个月连续萎缩，使第三季整体工业生产明显下滑。

该数据暗示，将于本周公布的国内生产总值(GDP)数据料显示，意大利仍深陷二战以来的最长衰退。这次衰退始于2011年年中。

9月工业生产微升0.2%，稍低于增长0.3%的预估。8月工业生产修正为下滑0.2%，初值为下滑0.3%。

第三季工业生产下滑1.0%，为连续第10个季度下滑；第二季下滑0.9%。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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