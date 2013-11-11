意大利数据：9月工业生产微升0.2%，但第三季连续第10个季度下滑

路透罗马11月11日 - 意大利统计局(ISTAT)周一公布，9月工业生产小幅增长，符合市场预期，但前两个月连续萎缩，使第三季整体工业生产明显下滑。

该数据暗示，将于本周公布的国内生产总值(GDP)数据料显示，意大利仍深陷二战以来的最长衰退。这次衰退始于2011年年中。