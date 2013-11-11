意大利数据：9月工业生产微升0.2%，但第三季连续第10个季度下滑

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
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路透罗马11月11日 - 意大利统计局(ISTAT)周一公布，9月工业生产小幅增长，符合市场预期，但前两个月连续萎缩，使第三季整体工业生产明显下滑。
该数据暗示，将于本周公布的国内生产总值(GDP)数据料显示，意大利仍深陷二战以来的最长衰退。这次衰退始于2011年年中。
9月工业生产微升0.2%，稍低于增长0.3%的预估。8月工业生产修正为下滑0.2%，初值为下滑0.3%。
第三季工业生产下滑1.0%，为连续第10个季度下滑；第二季下滑0.9%。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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