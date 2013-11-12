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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 16:59 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，银行业卖超11亿台币

路透台北11月12日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债102
/11 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       13.50       24.50      -11.00
     票券业        2.00        1.50       +0.50
     证券业       16.50        6.00      +10.50

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