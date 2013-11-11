更新版 1-中国公开市场：央行续做全部到期三年央票，给弱市心态再投阴影

* 央行周一首次将到期三年央行票据全部续做

* 主要是因为本期央票均为大行持有

* 一二级弱市料进一步承压

* 但11和12月总体资金投放向好，市场也无需对此过度解读 (新增更多评论和背景)

路透上海11月11日 - 中国人民银行周一首次将到期的三年期央票全部续做，利率仍持稳；业内人士指出，全额续做主要是因为本期央票均被大行持有，总体操作量并不大，但是因为目前机构预期过于悲观，偏弱的一二级市场料会进一步承压。

他们并指出，从测算来看，今年所剩两个月将有约2万亿元的财政资金投放，且外汇占款流入压力仍较大，央行全额续做应是为了回收流入资金，并不代表其有意收紧，市场也无需解读过度，还要继续关注明日央行公开市场的动向。

“以前有一些(央票)份额不在一级交易商手中，所以收不回去，这次都是大行持有，就全部续做了。”三菱东京日联银行(中国)有限公司首席金融市场分析师李刘阳称。

不过因当下市场预期过度悲观，一二级债市收益率连创新高，央行此举料将加重机构的谨慎心态，“百分之百啊，央行竟然（续了）百分之百...”上海一经纪公司交易员称。

华东一商业银行交易员也指出，“(央行)这态度不乐观啊，看明天(出不出)逆回购吧。”

中国人民银行周一公告称，当日将明日到期的100亿元人民币三年期央票全部续做，利率继续持稳在3.50%。

中国一二级债市周一联袂走弱，其中五年期国债期货主力12月合约 连续六日收跌，并创下上市以来最大单日跌幅；现货市场上，银行间债市现券收益率一路走高，三年期国债收益率一度上涨近30bp，午后有所趋稳，而人民币利率互换(IRS) 五年期品种盘中更创下自2006年该业务启动以来新高。

一级市场上，国开行最新公告称，原定于明日招标发行五期增发债，仅保留了一年期品种，并新增六个月品种，其余三至五年均取消。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报正/逆回购及央票需求。

**到期续做冲击渐近尾声**

而货币市场上质押式回购报价相对稳定，北京一大型商业银行交易员指出，债市持续超调，主要原因包括SLF披露不够及时，市场猜测较多，此外市场对央行政策把握不足，认识不够，造成预期过于悲观。

“随着本期续做完成，今年仅剩下10亿元的三年央票未到期，意味着央行'锁长放短'操作已近尾声，其带来的冲击也将结束。”他称。

央行网站公告显示，到期续做的标的券为周二(12日)到期的1001099，到期规模为100亿元。

今年7月以来央行公开市场续做到期央票的明细如下：

操作日 金额 期限 续做利率 原到期量 续做占比

(亿元) (亿元)

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7/15 1,103 三年 3.37% 1,600 69%

7/29 735 三年 3.50% 850 86%

8/12 755 三年 3.50% 860 88%

8/26 515 三年 3.50% 800 64%

9/9 851 三年 3.50% 1,000 85%

9/26 49 三年 3.50% 50 98%

10/14 55 三年 3.50% 160 34%

10/28 59 三年 3.50% 60 98%

11/11 100 三年 3.50% 100 100%

中国央行公开市场7月现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。央行并表示，将继续相机开展此类操作。 (完)

参看操作详情，可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn) (发稿 丁淑琴； 审校 张喜良/毕晓雯)