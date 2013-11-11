欧洲汇市：英镑兑欧元脱离10个月高位，市场关注英国央行通胀报告

南非汇市：兰特触及11日低位，此前总统祖玛将财长戈尔丹从国际路演中召回
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
但若英国央行上调经济增长预估，使市场提前对加息时间的揣测，英镑可能获得提振。周三的就业数字如果强劲，也可能拉高英镑。
这将凸显出英国与欧元区之间货币政策前景的差异。欧洲央行上周将指标利率降至0.25%，低于英国目前的0.5%。
“我预计英镑在通胀报告公布前会走强，”Western Union Business Solutions的市场分析师Nawaz Ali说，但表示涨幅可能有限，因为英镑已经很强。
“(兑欧元)在0.8320英镑附近会有强阻力，很难升破此处，”他预计英镑兑美元会在1.59-1.61美元的区间交投。
英镑兑美元目前持稳在1.6011，继续与上周初触及的低点1.5904保持距离。
但分析师说，美国上周就业数据亮丽，提升了美联储未来几月缩减刺激政策的概率，可能会支撑美元从而压制英镑涨幅。(完)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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