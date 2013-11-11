《交易视点》中国债市收益率短期难见大跌，然中长期乐观--中金

路透北京11月11日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略双周报认为，债券市场在短时间内走出一个拐点，收益率很快大幅回落的可能性不大，但对中长期趋势仍感到乐观，未来债市更可能是一条拐线，做右侧交易会比较安全。

短期内，央行还是不希望短期货币市场利率过高，因此目前短端是相对安全的，新增资金可以先行从久期比较短的债券开始介入。中长期债可以边走边看，等待右侧信号。

**通胀年内不会突破3.5%**

10月CPI同比3.2%，略低于我们的预期3.3%。食品低于预期的主要原因是CPI蔬菜环比明显低于高频数据反映的水平。

非食品略高于预期主要受到旅游反常上涨的影响，可能与景点调价等一次性因素有关，不会持续推高CPI。

目前来看，通胀年内应该不会突破3.5%。食品方面，首先，尽管CPI蔬菜环比低于预期，但同比已突破30%。从历史上数据看，这往往是蔬菜同比见顶的特征。

其次，猪肉价格保持小幅下跌，即使中下旬小幅反弹，同比也不会提高。

第三，尽管近期国内部分粮食现货价格小幅反弹，但涨幅小于去年同期，预计CPI粮食和油脂同比仍将继续回落。

非食品方面，首先，11月以来国际油价总体仍在下跌，尽管目前国内油价下调幅度小于去年同期，但不排除后期继续下调的可能，即使不下调，车用燃料同比也不会明显提高。

其次，房价环比涨幅近期有缩小迹象，CPI租房和自有住房同比上涨压力减轻。

综上，我们认为11月CPI食品同比有望与10月持平，而非食品同比尽管有进一步上升的可能，但不会超过0.2个百分点，11月CPI同比超过3.5%可能性不大。而12月受去年高基数影响，同比将明显回落。

**关注资金因素对投资增速的影响**

10月份公布的经济增长数据中，最出乎市场预期的可能是投资增速的放缓。我们认为可以从以下几个方面来看待投资增速的放缓。

首先，房地产投资和销售增速的放缓与上月高基数有关，即“金九”过于火爆，使得“银十”相形失色。但是按揭贷款收紧对房地产销售和投资的限制值得关注。

其次，基建投资增速的大幅下降与地方政府债务审计完成和三中全会之前地方政府融资的真空期有关。

下月低基数有可能使基建投资再次反弹。未来基建投资增速变动的方向则取决于三中全会后是否会出台对地方政府融资的约束机制。

第三，制造业投资“一枝独秀”，但主要与PPI和前期基建、地产投资回暖的滞后影响有关，在PPI同比再次回落，同时落后产能淘汰力度加大的情况下，制造业投资增速的上升恐难持续。

第四，投资资金来源增速仍在下降，与社会融资增速的下降一致。未来央行货币政策的稳中趋紧和银监会对同业的加强监管可能从更广的范围。

**对投资资金产生持续影响**

其他数据方面，工业增速高于预期，但我们倾向于认为这与制造业投资的上升类似，受PPI回升和投资回暖的滞后影响，淘汰落后产能力度的加大可能使工业增速再次回落。

消费增速近期保持稳定，显示中央反腐对消费增速的影响已经基本被消化。

从结构上看，今年以来汽车和房地产相关消费增速提高，而传统的食品、服装和日用品消费增速下降，可能反映了网络消费的替代作用和消费结构升级的影响。

**总结经验，再出发**

上周债券市场又是历史上值得铭记的时刻，市场的恐慌情绪以及受冲击程度不亚于今年的6.20。政策性银行债收益率已经创历史新高，国债收益率虽然并未达到历史的最高水平，但也已经处于历史的高位。

从数据来看，政策性银行债月度收益率升幅接近甚至超过50bp的情况在历史上只有寥寥的几次。但其中有三次发生在今年的下半年。情绪面暂不支持债券收益率出现明显反弹，在信心缺失情况下，收益率短期内仍有走高的可能。

中长期而言，债券市场的前景并不悲观，但总结经验，吸取教训才能使我们未来更好的趋利避害，更深刻的理解我们所身处的市场。我们认为有几个方面的原因值得深思和总结。

（1）央行没有通过以往传统的货币政策工具给出很明确收紧货币政策信号，而是既有放松的工具，也有收紧的工具，并同时使用，但从事后的调控效果来看，货币政策是偏紧的。但市场事先很难衡量货币政策对流动性和债券市场的影响。

（2）“稳增长”与“调结构”两大政策目标并存导致的金融政策层面上的“纠结”，“宽信用”和“紧货币”的状态并存。

（3）“宽信用、紧货币”导致非标利率平稳，标债收益率大幅上升，债券的“痛苦”传导到经济的“痛苦”会有较长的时滞效应。

**债市收益率短期很快大降可能性不大，但中长期趋势乐观**

有几点现在是比较明确的。一、目前央行货币政策态度偏紧，在短时间内不会转向。二、债券收益率大幅上升对经济会有负面冲击，但需要时间发酵。三、债市与股市不同，不会因为下跌很多就受到政策层面的密切呵护。

因此，债券市场在短时间内走出一个拐点，收益率很快大幅回落的可能性不大。对中长期趋势，我们仍感到乐观。

首先，债券收益率的大幅上升并导致信用利差严重挤压表明利率债的配置价值已经具备。

其次，表内非标融资需求可能会受到即将出台的对银行表内非标业务限制政策的约束。

此外，如果未来房地产投资增速开始放缓，也会带来对非标融资需求的回落，使得债券受到的挤出效应减轻。

再者，债券收益率大幅上升对经济的负面冲击逐步体现之后，经济动能的减弱可能引发货币政策转松的变化，为债券市场带来重生。债券市场未来更可能是一条拐线，前途光明，但需要一些时间等待。

拐点和拐线的区别会导致操作层面的区别。如果是拐点，需要做左侧交易；但如果是拐线，那么做右侧交易会比较安全。

短期内，央行还是不希望短期货币市场利率过高，因此目前短端是相对安全的，新增资金可以先行从久期比较短的债券开始介入。中长期债可以边走边看，等待右侧信号。(完)