台湾已公布经济指标--2013/11/12

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 9月 +1.06% -0.57% r 11/25 -- 季调失业率 9月 4.18% 4.19% 11/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +0.64% 0.84% r 12/5 -- 外汇存底(亿美元) 10月底 4,156.01 4,126.11 12/5 -- 商品出口(y/y) 10月 -1.5% -7.0% 12/9 -- 商品进口(y/y) 10月 -2.8% -0.7% 12/9 -- M2货币总计数(y/y) 9月 +5.54% +5.41% 11/25 - 外销订单(y/y) 9月 +2.0% +0.5% 11/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 138.0 +110.6 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +38.8 +21.5 11/20 -- 国内生产总值(GDP) 第三季 +1.58% +2.49% r -- -- 重贴现率(%) 9月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。