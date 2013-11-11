香港新股：信达资产开始预先推介，券商估值介乎1.1-1.4倍市帐率

路透香港11月11日 - 中国四大国有资产管理之一的信达资产周一开始为其高至20亿美元香港首次公开发售（IPO）进行预先推介﹐根据美银美林的报告显示，信达的估值介乎1.1-1.4倍市帐率。

信达上周通过联交所上市聆讯，今天展开预先推介，主要向投资者简介公司业务，具体上市时间表有待确定。

据美银美林的报告显示，该行认为信达的股本价值介乎1,000-1,310亿港元，相当于2014年市帐率1.1-1.4倍，及市盈率6-8倍。

该行并预测，信达于2013年净利按年增长19%至87亿元人民币；2013-15年间盈利复合增长率达24%，股本回报率达17.2%，主要受不良资产供应增加以及债转股公司处置所带动。

信达成立初期主要收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，其后扩展至对外投资、发行金融债券、资产证券化等业务，拥有多元化的金融平台。

2012年信达引入全国社会保障基金理事会、瑞银集团 、中信资本控股和渣打银行四家战略投资者，合占逾16%股份。