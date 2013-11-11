香港新股：信达资产开始预先推介，券商估值介乎1.1-1.4倍市帐率

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透香港11月11日 - 中国四大国有资产管理之一的信达资产周一开始为其高至20亿美元香港首次公开发售（IPO）进行预先推介﹐根据美银美林的报告显示，信达的估值介乎1.1-1.4倍市帐率。
信达上周通过联交所上市聆讯，今天展开预先推介，主要向投资者简介公司业务，具体上市时间表有待确定。
据美银美林的报告显示，该行认为信达的股本价值介乎1,000-1,310亿港元，相当于2014年市帐率1.1-1.4倍，及市盈率6-8倍。
该行并预测，信达于2013年净利按年增长19%至87亿元人民币；2013-15年间盈利复合增长率达24%，股本回报率达17.2%，主要受不良资产供应增加以及债转股公司处置所带动。
信达成立初期主要收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，其后扩展至对外投资、发行金融债券、资产证券化等业务，拥有多元化的金融平台。
2012年信达引入全国社会保障基金理事会、瑞银集团 、中信资本控股和渣打银行四家战略投资者，合占逾16%股份。
根据路透获得的文件显示，信达是次IPO拟发售约53.2亿股新股，相当于经扩大后股本15%；其中95%发售股份为国际配售，5%作公开发售。筹资所得款项主要用于其不良资产管理以及金融投资业务。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。