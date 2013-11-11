《中国企业债发行日程表》--11月11日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== *巴彦淖尔市 10 7 11/12簿记建档 利差上限3.55% AA 11/13-11/15 日信证券 临河区城市发展投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/一年shibor基准) (东北中小企业信用再担保股份提供担保) ========================================================================================== 襄阳建设 15 7 11/8簿记建档 *7.30% AA 11/11-11/15 长江证券 投资经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)