台湾经济指标预测--11月12日至12月9日

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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以下为台湾近期预定公布的经济数据: *11月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差138.0亿美元 11/21 1600 外销订单 10月 -- +2.0% 11/22 0830 季调失业率 10月 -- 4.18% *11月27日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/25 1600 工业生产 10月 -- +1.06% 11/25 1610 M2年增率 10月 -- +5.54 *12月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/5 1610 外汇存底 11月底 -- 4,156.01亿美元 12/5 0830 消费者物价 11月 -- +0.64% 指数(CPI) *12月9日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/9 1600 出口 11月 -- -1.5% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- GDP年增率 第四季 -- +1.58%(概估值) -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。