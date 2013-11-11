中国金融：三季度非居民人民币存款大幅增加1,386.54亿元--外管局数据

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透北京11月11日 - 中国国家外汇管理局周一称，2013年第三季度末，中国非居民人民币存款余额12,093.87亿元。路透据此测算，三季度非居民人民币存款增加1,386.54亿元，接近上个季度增量的两倍。
外管局并公布，三季度非居民个人人民币存款余额5,026.32亿元，较上季末续增，显示第三季度非居民个人人民币存款上升。
外管局此前公布，今年二季度末，中国非居民人民币存款余额10,707.33亿元，路透据此测算，二季度非居民人民币存款增加694.86亿元。二季度，非居民个人人民币存款余额4,971.01亿元。
央行稍早数据公布，10月末人民币存款余额102.69万亿元，同比增长14.5%，比上月末低0.1个百分点，比去年同期高1.2个百分点。1-10月人民币存款增加10.86万亿元，同比多增2.11万亿元。
此外，外管局并公布今年第三季度金融机构直接投资流量数据显示，2013年第三季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入3.67亿美元，流出0.82亿美元，净流入2.85亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资流出73.28亿美元，流入8.70亿美元，净流出64.58亿美元。
根据外管局定义，非居民人民币存款是指境内银行类金融机构和中央银行吸收的非居民人民币存款；非居民相对于中国居民而言，后者包括在中国境内居留一年以上的自然人、中国短期出国人员、在中国境内依法成立的企业事业法人及境外法人的驻华机构等。（完）
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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