《中国新债预测》农发行两期债料弱势难改，利率有望创多年新高

* 招标品种：农发行三年增发和三年期固息债

* 招标时间：周二(12日)14:00-15:00

* 招标金额：三年增发和三年新发各为至多80亿和100亿元

* 预测区间：4.9%-5.2%；5.37%-5.50%

* 预测均值：5.04%；5.42%

* 受访人数: 7位（银行、券商）

路透北京11月11日 - 中国农业发展银行周二将招标发行两期固息债，期限均为三年，其中一期为增发债。路透调查显示，本周新债供给仍密集，机构信心匮乏，二级市场收益率轮番刷新多年来高点，预计明日农发新债需求仍一般，中标收益率(利率)预测均值分别落于5.04%和5.42%。

是次三年增发债标的券为农发固息债110418券 ，当前剩余期限为1.02年。因此两期新债收益率预测均值，有望分别刷新政策性金融债一年期历史纪录和三年期自1998年以来的新高。

北京一国有银行交易员称，农发行新发三年期债发行量较周一的进出口行同期债大一些，利率创新高的概率大，“现在大家都是观看并创造历史的节奏，虽然我也认为(收益率)上升速度不可持续，但也只有跟随。”

北京另一国有银行交易员则表示，6月流动性困局后，资产配置在调整；货币增速下降的同时，银行经营压力增大，故投资逻辑会转向收益率更高的同业资产。

进出口银行周一下午结束的两期固息债招标结果均创下历史新高，认购倍数则落在年内低水平位。交易人士表示，新债供给过于密集，加之今日二级市场信心匮乏，现券收益率显着攀升，均对此次招标形成压制。

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，一年和三年期品种最新报在5.0338%和5.3739%。

二级市场上，剩余期限0.98年的农发行固息债130428 最新报价对应收益率为5.09%/4.95%，剩余期限2.91年的农发行固息债130423 最新成交对应收益率为5.44%。

明日新债具体条款如下：

第30期 第31期

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招标金额 至多80亿元 至多100亿元

期限/计息方式 三年固息 三年固息

(2011年第18期增发)

票面利率 3.58% --

招标时间 11月12日14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月14日/2012-11-17 11月18日

发行期 11月13日-11月14日 11月13日-11月18日

上市日 11月20日 11月22日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.05%