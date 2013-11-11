马来西亚期市：棕榈油期货收涨，MPOB报告公布后投资人转多

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透吉隆坡11月11日 - 马来西亚棕榈油期货周一收涨，结束连跌四日走势，此前公布的重要产业报告显示未来数月供给趋紧，不过疲弱出口让涨势受限。
马来西亚棕榈油局(MPOB)周一公布的数据显示，全球第二大棕榈油产地马来西亚的10月底库存升至185万吨，略高于市场预期的182万吨。
10月产出增加3.1%至197万吨；产出季节高峰已过，雨季降雨将使得收成难度增加，限制库存升势。
“展望未来，市场中性偏多。产出将在11月以后下滑，今年库存肯定会处于200万吨以下，”吉隆坡当地一商品经纪商交易员表示。
周一收盘时，马来西亚指标1月棕榈油期货 上涨0.8%，报每吨2,528马币(林吉特)。
总成交量为36,168口，平常交易口数约35,000口。
不过疲弱出口数据打压价格。
船货调查公司Intertek Testing Services数据显示，11月1-10日出口较前月同期下滑13%至472,321吨，因印度采购数量大减。
技术面偏空，路透市场分析师王涛称，技术面显示，马来西亚棕榈油料测试2,491马币支撑，跌破将下看2,449马币。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。