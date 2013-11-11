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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 19:21 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收涨，MPOB报告公布后投资人转多

路透吉隆坡11月11日 - 马来西亚棕榈油期货周一收涨，结束连跌四日走势，此前公布的重要产业报告显示未来数月供给趋紧，不过疲弱出口让涨势受限。

马来西亚棕榈油局(MPOB)周一公布的数据显示，全球第二大棕榈油产地马来西亚的10月底库存升至185万吨，略高于市场预期的182万吨。

10月产出增加3.1%至197万吨；产出季节高峰已过，雨季降雨将使得收成难度增加，限制库存升势。

“展望未来，市场中性偏多。产出将在11月以后下滑，今年库存肯定会处于200万吨以下，”吉隆坡当地一商品经纪商交易员表示。

周一收盘时，马来西亚指标1月棕榈油期货 上涨0.8%，报每吨2,528马币(林吉特)。

总成交量为36,168口，平常交易口数约35,000口。

不过疲弱出口数据打压价格。

船货调查公司Intertek Testing Services数据显示，11月1-10日出口较前月同期下滑13%至472,321吨，因印度采购数量大减。

技术面偏空，路透市场分析师王涛称，技术面显示，马来西亚棕榈油料测试2,491马币支撑，跌破将下看2,449马币。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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