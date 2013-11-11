表格：中国2013年三季度金融机构直接投资数据一览

路透北京11月11日 - 中国国家外汇管理局最新公布的数据显示，2013年第三季度，中 国境内金融机构对境外直接投资流出73.28亿美元，流入8.70亿美元，净流出64.58亿美元。 数据显示，同期境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入3.67亿美元，流出0.82亿 美元，净流入2.85亿美元。 为进一步提高外汇统计数据透明度，外管局自2012年起按季度公布金融机构直接投资流 量数据，按年度公布金融机构直接投资存量数据。 以下是中国2011年以来金融机构直接投资数据一览（单位：亿美元）： 2013年 Q2 Q1 2012年 Q3 Q2 Q1 2012年 2011年 Q3 Q4 末存量 末存量 来华直接 2.85 4.43 16.71 11.41 15.25 17.85 6.23 811.52 684.31 投资净流 入 对外直接 64.58 1.35 24.1 43.24 9.01 3.75 15.49 777.91 704.38 投资净流 出 注：外国来华直接投资流入是指境外投资者对中国境内金融机构投入或新增的投资资本 金，流出是指境外投资者从中国境内金融机构减少或撤出的投资资本金 对外直接投资资金流出是指中国境内金融机构对境外企业投入或新增的投资资本金 ，流入是指中国境内金融机构从境外企业减少或撤出的投资资本金。（完） (发稿 李文科; 审校 毕晓雯)