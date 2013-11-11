东南亚股市：涨跌互见，美联储缩减买债忧虑导致外资出走

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 409.74 -3.73 -0.90 -3.39 424.10 新加坡 3186.72 9.47 +0.30 +0.62 3167.08 马来西亚 1804.21 -0.27 -0.01 +6.82 1688.95 泰国 1405.91 0.88 +0.06 +1.00 1391.93 印尼 4441.72 -35.00 -0.78 +2.90 4316.69 菲律宾 6265.23 -89.95 -1.42 +7.78 5812.73 越南 501.08 2.47 +0.50 +21.11 413.73 (完)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。