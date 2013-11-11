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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 19:01 BJT

东南亚股市：涨跌互见，美联储缩减买债忧虑导致外资出走

涨跌     当日  今年以来     2012年
                                        最新报价      点数    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                                        
 汤森路透东南亚指数                       409.74     -3.73    -0.90     -3.39     424.10
 新加坡                                  3186.72      9.47    +0.30     +0.62    3167.08
 马来西亚                                1804.21     -0.27    -0.01     +6.82    1688.95
 泰国                                    1405.91      0.88    +0.06     +1.00    1391.93
 印尼                                    4441.72    -35.00    -0.78     +2.90    4316.69
 菲律宾                                  6265.23    -89.95    -1.42     +7.78    5812.73
 越南                                     501.08      2.47    +0.50    +21.11     413.73
    (完)

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