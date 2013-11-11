重温稿-《HOME专栏》LME仓储系统改革的威力，比“火箭炮”更猛

(重温上日稍晚所发稿件)

撰稿 Andy Home

路透伦敦11月8日 - 面对交易客户两极化且日益尖锐的争议，伦敦金属交易所(LME)选择了折衷作法。

LME的作法是：把双方的落差除以二。

LME仓储系统仓库已降低轮候时间的门槛，由原订的100天降到50天。

这个解决方式讨好不了任何人。

美铝 及俄铝 之类的金属生产商，认为没有必要修改出货规定，他们不喜欢新规定。

对于LME的新规定，美铝的正式回应只字不提具体内容。

美铝“赞许”LME采取措施以提高透明度，并“支持”LME将研究设立区域性高价合约的承诺。

但对于实际的新规定本身呢？

美铝“提醒慎防直接干预市场”。由此看来，美铝的看法并未改变，认为“一家交易所抱着影响价格的明确目标而改变规定，是基本性的错误。”

而金属制品厂商也不甚满意，像是涵盖诺贝丽斯(Novelis) 、MillerCoors等企业的Aluminum Users Group。

这些企业希望LME彻底消除旗下仓储系统轮候出货的现象。

他们认为，LME的提案是“朝正确方向前进一步，”但“我们认为可以立即实施进一步改革，使LME回复全球铝价格发现的适当自由市场功能。”

不过尽管所有媒体报导焦点放在等候天数上限，但LME的谘询完整报告所呈现的是一个远远更加广泛的配套措施，目的是解决与LME仓储系统问题紧紧纠结的许多棘手议题。

如果这套措施落实，将是1990年代末期以来，LME实货交割运作最深远的改革。

这已不只是LME新东家--港交所 行政总裁李小加扬言要动用的单一“火箭炮”，而更像是全副武装的军火兵力。

李小加在其7月初的网志里，曾谈及LME仓库的排队现象。针对市场的忧虑，他提到，“我曾戏言，视乎以上三点(忧虑)是否成立，我们需要分别用上「火箭炮」、「外科手术」或者「中药」来解决。”here

**缩短等候时间...**

就锡而言，LME的新规定将会说到做到。

锡的等候出货时间将缩减到50天。

假以时日的话。

LME的入货/出货公式，基本上就是要迫使出货等候时间偏长的仓储营运公司，将出货速度提高到快于入货，但这套公式要等到明年4月才会实施，在底特律及弗利辛恩等轮候时间长达数百天的据点，还要经过好几个月才能达到所希望的结果。

显然，很大程度要视仓库营运公司的作法而定。“如果仓库选择不将入货/出货公式数值最大化，等候时间缩短的速度可能会更快。”但另一方面，“等候时间变化将取决于仓单持有人的注销情况。”

仓储营运业者或许会企图钻漏洞，像是利用一套“轮动等候队伍”模式，以突然大量注销仓单方式，在某个仓储据点制造出一个“快闪”等候队伍，以此用来协助在不同据点制造另一个等候队伍。

LME“很清楚有些仓库运作模式可能符合规定的字面要求，但不符合规定设计精神。”

LME将在既有的仓库合约加进一项条款，对于新等候队伍形成情况，LME取得相关资讯的权力“没有限制”。

LME也将保留必要时调整仓库公司出货速度的权利。

另外，如果仓库公司本身成为遭到操纵利用的受害者，或是市场出现紧张迹象，LME可能会允许仓库公司免受出货规定束缚。

最重要的一点是，从等候天数门槛到“残留”队伍，新规定公式的每一个部分都可以配合市场情势变化而作微调。

**...溢价下滑？**

出库排队时间拉长导致实货溢价升高，但若缩减等候时间，实货溢价会否跟着下滑呢?这毕竟是该项政策宣称的目标，也就是让LME基础价格与“包含所有成本”(all-in)的铝价相一致。

LME明确勾勒出一个愿景，也就是排队长度和仓储业者提供奖励的相关性，将带来金属和实货溢价之间的更多联动。

“商家在送出金属标购单之前，将会经常与仓储业者磋商，要求提供隐含的溢价，这也就是商家在成功取得金属时可能得付出的溢价。”

“特别就这点而言，这显示出何以仓储业者的奖励方案是实货金属溢价的良好近似指标，因为仓储业者能够和实货用户积极竞购金属，因此逻辑上来说各方支付价格与LME价格间的溢价相同。

但这份文件同时也小心翼翼地指出，“这不意味着仓储奖励方案造成了溢价，而是仓储业者是金属市场生态系统中的竞争者之一，且仓储业者需要将溢价制订在使其能够与其他使用者竞争的程度。”

换句话说，缩短排队时间理论上会缩小LME基础价格与“包含所有成本”(LME价格加上溢价)价格的折价。

但实际上，这还只是商品市场经济中一个前所未见的实验。与所有的实验一样，结果无法预先得知。

**更多强力措施**

但LME及其母公司港交所的提案实际上并不仅止于缩减排队长度。

市场对改变规则的后果讨论热烈，其中两大后果分别是金属可能大量自交易所仓储点出走至成本更低的市场外仓储地点，以及LME仓储业者可能大幅提高存储及出库的成本。

这两大后果当然是息息相关。

“LME所面临的挑战，将会是恢复LME仓储做为全球金属最具吸引力仓储机制的地位...其希望这项提案的最终成果将会是恢复市场上的租金竞争，这代表着催化LME仓储的重要一步。”

LME指出，“这个议题的法律分析已经在进行当中”，而魔鬼藏在细节中，因为这个研究范围的文字是写在第66项注解当中。

“为了追求完整性，这项分析将会考虑：(i)对租金及卡车交货价格(free on truck/FoT，亦即出库价格)管制，对两者设定上限；(ii)限制奖励方案；(iii)限制仓储业者的所有权；(iv)对运营商设限。”

这枚法律上的“火箭炮”直指LME仓储系统问题的核心。前三点一直是用户自LME开始采行仓储时间之前的主要抱怨事项。

这不是第一次LME针对其与仓储用户不对称关系寻求法律建议，其无法掌控其合作仓储业者最重要的控制杆以及交运功能。

但这是港交所增加13.88亿英镑(22亿美元)奖励方案之后首度这么做，其奖励方案是为了确保其收购LME的全球事业并不会导致底特律及弗利辛恩仓储业者离去。

而和再度检视LME仓储系统意愿平行不悖的是，让第三方对交付网络进行详细研究。