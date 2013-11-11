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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 19:44 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3394    1.3370     +0.18     +1.52    1.3194
 美元/日圆                      99.14     99.07     +0.07    +14.30     86.74
 欧元/日圆                     132.80    132.45     +0.26    +16.03    114.45
 美元/瑞郎                     0.9197    0.9211     -0.15     +0.46    0.9155
 英镑/美元                     1.5993    1.6015     -0.14     -1.59    1.6251
 美元/加元                     1.0471    1.0478     -0.07     +5.54    0.9921
 澳元/美元                     0.9366    0.9384     -0.19     -9.88    1.0393
 新西兰元/美                   0.8254    0.8240     +0.17     -0.35    0.8283
 元                                                                  
 欧元/瑞郎                     1.2320    1.2314     +0.05     +2.03    1.2075
 欧元/英镑                     0.8374    0.8342     +0.38     +3.20    0.8114
 欧元/瑞典克                   8.8193    8.8102     +0.10     +2.82    8.5777
 朗                                                                  
 美元/挪威克                   6.1401    6.1322     +0.13    +10.37    5.5630
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
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LL]
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CT]
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            拉美货币报导       [EMRG/BR
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    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
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    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
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 (编译 洪曦; 审校 张明钧)

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