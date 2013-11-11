标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3394 1.3370 +0.18 +1.52 1.3194 美元/日圆 99.14 99.07 +0.07 +14.30 86.74 欧元/日圆 132.80 132.45 +0.26 +16.03 114.45 美元/瑞郎 0.9197 0.9211 -0.15 +0.46 0.9155 英镑/美元 1.5993 1.6015 -0.14 -1.59 1.6251 美元/加元 1.0471 1.0478 -0.07 +5.54 0.9921 澳元/美元 0.9366 0.9384 -0.19 -9.88 1.0393 新西兰元/美 0.8254 0.8240 +0.17 -0.35 0.8283 元 欧元/瑞郎 1.2320 1.2314 +0.05 +2.03 1.2075 欧元/英镑 0.8374 0.8342 +0.38 +3.20 0.8114 欧元/瑞典克 8.8193 8.8102 +0.10 +2.82 8.5777 朗 美元/挪威克 6.1401 6.1322 +0.13 +10.37 5.5630 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 全球汇市报导 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 所有外汇新闻 指标利率一览 [INT-CFA CT] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 英镑报导 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 加元报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 拉美货币报导 [EMRG/BR CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。