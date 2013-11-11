重温稿-《中国新债预测》国开行两期短债难实质脱弱势，但承销商冲量需求或提振参与热情

* 招标品种: 国开行1年期固息增发债和6个月期固息债

* 期限及金额：1年和6个月期上限均为50亿元

* 招标时间: 周二(12日)： 1年和6个月期均为9:30-10:30

* 受访人数: 一年期为8位，六个月期为7位(银行、券商）

* 预测区间: 4.94%-5.20%；4.80%-5.15%

* 预测均值: 5.05%；4.98%

路透北京11月11日 - 面对孱弱的中国债市，国开行灵活调整周二的发行计划，保留一年期固息债增发外，并将新发六个月品种。路透调查显示，因一级供给压力偏大、对政策走向心态谨慎等压制因素犹在，预期明日新债较近期一级的疲弱难现实质改观，中标收益率(利率)预测均值分别落于5.05%和4.98%。

不过交易人士提到，考虑承销团机构有冲量需求，而短券又是较好的选择，这或成为刺激机构参与热情的一个因素。

“国开行于周一收市前临时取消3、5、7、10年期发行，并新增6个月品种发行。发行人跟投资者一样对市场极不乐观。(预计)年内未来数次招标收益率还得上。”第一创业最新研究报告称。

国开行上周公告称，将于本周二(12日)第三次增发今年第43-47期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过240亿元人民币。不过鉴于当前市况，该行与周一公告调整了明日的发行计划。

上海一银行交易员的态度稍显乐观，她称，在后市不明朗的情况下，相对而言短债的需求稍好于长债，“每次我们拿一些短期限的，在一级半还是有人收的，可以出得掉。”

另有一券商交易员认为，因有些承销团可能会有冲量的需求，六个月期相对或是较好的选择，其预计明日该期限招标利率在5%以下水平。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一年和六个月期品种最新的收益率分别为5.0893%和4.9001%。二级市场，剩余期限0.9506年的国开行固息债130243最新成交对应收益率 为4.9372%。

中国人民银行周一首次将到期的三年期央票全部续做，利率仍持稳；业内人士指出，全额续做主要是因为本期央票均被大行持有，总体操作量并不大，但是因为目前机构预期过于悲观，偏弱的一二级市场料会进一步承压。

中国银行间市场周一主要期限品种回购利率 多有所下行，但明显是受较低的开盘价牵引，偏紧的资金面未现缓和。市场人士指出，今日隔夜、七天和14天期回购利率的开盘价都有较浓的“指导”意味，但在货币政策预期依旧谨慎的制约下，机构融出资金意愿普遍不强，流动性难脱紧绷局面。

第43期固息债10月22日时，首发的票面利率为4.55%，此后在10月29日和11月5日，分别进行了两次增发，中标收益率分别是4.8512%和4.8138%。

明日招标新债的具体条款如下：

第43期第三次增发 第48期

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发行总量 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 1年/固息 六个月/固息

招标方式 单一价格（荷兰式）招标 单一利率（荷兰式）招标方式

缴款日/起息日 11月19日/10月24日 11月19日/11月19日

分销期 11月15日-11月19日 11月13日-11月19日

上市日 11月21日 11月21日

基本承销额 不设立

付息频率 按年付息 按六个月付息

发行人增发权利 保留

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目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。