中国新债: 国开行下周一将首发总额80亿元铁路专项ABS

路透北京11月11日 - 中国国家开发银行股份有限公司 周一公告称，将于下周一(18日)发行今年第一期铁路专项信贷资产支持证券(ABS)，发行总额80亿元人民币，加权平均期限为1.64年，全部为优先档。

该公告验证了路透此前的报导。 国开行称，是次ABS为浮息品种，基准利率为一至三年期贷款利率。发起人国开行将持有该单ABS发行规模的5%作为信用风险自留；其余76亿元进行招标，采用单一利差(荷兰式)招标方式

本期资产支持证券由中信信托担任发行人和受托人，国开证券为主承销商。采用双评级制，中诚信国际和中债资信对本期ABS的预定评级均为AAA。

上述ABS具体招标时间为11月18日上午10:00-11:00，11月20日为分销、起息和缴款日，11月21日则为信托设立日。

先前，除大型商业银行外，政策性银行中只有国开行开展资产证券化业务较多，农发行等另外两家参与相对较少。

不过，农发行于9月25日发行了12.7431亿元ABS。其高管近日还表示，未来3年至5年该行可使用资产证券化规模将超过1,500亿元，已经获得人民银行批准下一轮试点额度200亿元。