国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差创五周低点，套利船货多于预期

路透新加坡11月11日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货价差周一双双下滑，贸易消息人士称，来自西方的套利船货数量超过原先预估，引发卖压增强。

路透数据显示，180-cst燃料油现货价差连续第八日下跌，报每吨1.25美元，低于周五的每吨2.23美元，且触及逾五周最低水准。380-cst燃料油现货价差下滑1.40美元至每吨2.83美元。

贸易消息人士未对该跌势感到讶异，他们表示先前市场略为过热，已经到了该降温的时候。新加坡一交易商称，目前尚不清楚为何180-cst价差跌幅如此大，但似乎有市场人士从买方转为卖方。

新加坡另一交易商称，市场受到整体气氛的推动，无法持续扬升。

路透分析船运资料显示，11月来自西方的套利船货现在估计接近400万吨，高于先前估计的约340-360万吨。

现货交易方面，中国光汇石油出售2万吨180-cst燃料油给维多，12月1-5日装运，每吨601美元。

光汇石油出售2万吨180-cst燃料油给维多，12月1-5日装运，每吨较新加坡现货报价升水1美元。

Gunvor出售2万吨380-cst燃料油给维多，12月1-5日装运，每吨598美元。

CCMA出售2万吨380-cst燃料油给维多，12月1-5日装运，每吨较新加坡现货报价升水3美元。(完)

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