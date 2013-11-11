国际油市：Bapco敲定明年航煤及柴油合约价，为区域合约谈判定调

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透新加坡11月11日 - 产业消息人士表示，Bahrain Petroleum Co (Bapco)已经敲定2014年航煤及柴油合约，溢价低于今年水准，为区域内其他炼厂的协商奠定基调。
参与协商的消息人士表示，Bapco将2014年柴油合约价设定在每桶较中东报价升水2.50美元，航煤合约价则是每桶升水2.15美元。
这低于2013年的合约价格，2013年航煤升水为每桶2.25美元，而Bapco今年第一季的柴油升水为每桶3美元，今年其余时间则是设定在每桶2.60美元。
一名驻波斯湾的交易商表示，“一般而言，明年的价格水准看起来仍似乎有些高，因我们预期中东会有更多产能开出。”
一名消息人士称，Bapco可能已经降低整体柴油供给数量，不过这无法获得证实。
Kuwait Petroleum Corp也已经开始与各公司进行协商，产业消息人士称，目前正在敲定数量。
该公司预料将在本周末之前敲定明年的合约。
一名驻波斯湾的交易员指出，该公司要求的柴油溢价为较中东报价每桶升水2.40美元，航煤溢价则为升水2.10美元。
该名交易员补充道，买家可能会要求更低的价格。
菲律宾方面，两大炼厂料将正常运作，预料不会因为海燕台风而关闭。
一名熟悉菲律宾市场的消息人士表示，“这些炼厂距离台风冲击中心有点远， 因此状况还好。”
该名消息人士并称，当地短期柴油需求可能受创，因能够上路的车辆减少，但展开重建工作时需求可能回升。
新加坡今日无现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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