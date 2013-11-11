国际油市：亚洲石脑油裂解价差上扬，因供应持续紧俏

路透新加坡11月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周一连续第二日上扬，触及每吨148.80美元高点，因供应持续紧俏。

寻求船货的买方需要支付更高的溢价，例如韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)便支付了成本加运费(C&F)较日本报价升水约每吨17美元的价格。

汤森路透数据显示，这是韩国七个月来支付的最高溢价。

马来西亚Lotte Chemical Titan在市场上寻求12月下半月运至Pasir Gudang的船货，此前曾取消两次标购，因缺乏出价者。

此次标购将在11月12日结束。

亚洲汽油裂解价差盘旋在接近两个月高点每桶4.59美元，受印尼12月进口需求影响，供应料将趋紧。

印尼预定12月进口950-1,000万桶88-辛烷值汽油，较11月增加7.5-8.0%。

新加坡现货市场有四笔交易，汽油和石脑油各两笔。

中国石油出售两批95-辛烷值汽油船货给嘉能可，11月26-30日装运，分别为每桶113.85美元和每桶113.75美元。

MRI买进两批1月上半下/1月下半月石脑油价差合约，每吨9.00美元，卖方为大林产业和中国石油。

交易商称，MRI自11月6日以来已买进总量约20万吨1月上半月交货的石脑油船货，一周内的买进数量之高颇不寻常。(完)

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