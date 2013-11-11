国际油市：亚洲石脑油裂解价差上扬，因供应持续紧俏

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透新加坡11月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周一连续第二日上扬，触及每吨148.80美元高点，因供应持续紧俏。
寻求船货的买方需要支付更高的溢价，例如韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)便支付了成本加运费(C&F)较日本报价升水约每吨17美元的价格。
汤森路透数据显示，这是韩国七个月来支付的最高溢价。
马来西亚Lotte Chemical Titan在市场上寻求12月下半月运至Pasir Gudang的船货，此前曾取消两次标购，因缺乏出价者。
此次标购将在11月12日结束。
亚洲汽油裂解价差盘旋在接近两个月高点每桶4.59美元，受印尼12月进口需求影响，供应料将趋紧。
印尼预定12月进口950-1,000万桶88-辛烷值汽油，较11月增加7.5-8.0%。
新加坡现货市场有四笔交易，汽油和石脑油各两笔。
中国石油出售两批95-辛烷值汽油船货给嘉能可，11月26-30日装运，分别为每桶113.85美元和每桶113.75美元。
MRI买进两批1月上半下/1月下半月石脑油价差合约，每吨9.00美元，卖方为大林产业和中国石油。
交易商称，MRI自11月6日以来已买进总量约20万吨1月上半月交货的石脑油船货，一周内的买进数量之高颇不寻常。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。