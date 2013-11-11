路透调查：多数交易商预期欧洲央行将再次进行长期再融资操作

路透班加罗尔11月11日 - 周一公布的路透调查结果显示，多数交易商预期欧洲央行将会再次进行长期再融资操作(LTRO)，以为市场注入更多低成本资金。

欧洲央行上周四意外将利率调降至记录低点，并称将在2015年中之前尽量满足银行需求，在这之后货币市场交易商的看法便更加坚定。

19家受访交易商中，有14家预期欧洲央行将再次进行LTRO，可能是三年期，而两周前调查的结果为20家交易商有12家认为欧洲央行会这么做。

这14家交易商中有八家指出，欧洲央行将在明年第一季进行LTRO，一家认为会比该时点更早，而有四家认为会在稍晚才进行。

欧洲央行已经在2011年12月级2012年2月两度进行LTRO，为市场注入超过1万亿(兆)欧元(1.3万亿美元)，藉以避免信用紧缩，但是自今年初以来银行业者提前归还的数额已经达总额的约三分之一。

提前偿还这些贷款导致市场超额流动性减少，根据路透计算，目前市场超额流动性已经接近欧洲央行2011年底执行第一次LTRO之前的水准。

随着这两笔LTRO贷款到期日逼近，可能造成欧元区融资紧张；两笔LTRO将会在2015年初到期。

一名交易商称，“有可能结合展延旧有LTRO、并提供新一批LTRO的做法。”

周一的调查同时显示，银行业者下周归还两笔LTRO的金额合计将达40亿欧元，低于本周预定归还的57.67亿欧元。

银行业者将会在例行每周再融资操作中借入900亿欧元，大致持平于上周。