美国股市：在交投疏落中微幅上升，焦点在美联储何时将开始缩减购债

ViroPharma 股价跳涨25.5%至49.42美元，之前有消息称伦敦上市公司Shire 将以42亿美元收购该公司，因该公司正在研制的治疗罕见疾病的药物可能带来丰厚利润。

美联储购债刺激计划是刺激股市今年涨势的主要因素之一，该举措支撑经济，并吸引投资者进入股市等高风险资产市场。标准普尔500指数年内迄今已经上涨了24%。

许多分析师担心市场可能在年底前迎来回调，尤其是如果美联储最早在12月决定开始缩减刺激规模的话。而在此之前，市场或将维持上涨趋势。

“迄今为止市场的上涨动能是无可争辩的，因此看来我们仍然处于上升趋势当中，”Hellwig说。

投资者还密切关注本周零售类股的业绩，其中包括梅西百货 和沃尔玛 。根据汤森路透的数据，市场普遍预期这两家公司的获利将高于上年同期。

梅西百货股价周一上扬1.9%报47.07美元，沃尔玛涨1.4%至79.01美元。

据Bats Global Markets的数据，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为47.6亿股,低于约66.2亿的五日平均成交量。

纽约证交所上涨与下跌股票数量之比为15比14，Nasdaq市场为12比13。(完)