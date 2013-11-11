版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 06:56 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月11日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
 公司名    股票代码      收盘价    涨跌     涨跌幅%  成交量
                                                     
 中国                                                
 新浪                    77.58     +1.54    +2.03    3335950
 搜狐                    64.21     +3.22    +5.28    1402826
 网易                    66.86     +0.22    +0.33    485707
 百度                    151.60    +0.51    +0.34    2222616
 亚信科技                11.59     -0.01    -0.09    155554
                                                     
 台湾                                                
 台湾积体                17.73     -0.28    -1.55    1559464
 电路                                                
 联电                    1.99      -0.02    -1.00    139401
 日月光                  4.94      -0.03    -0.60    56943
 硅品精密                5.70      -0.09    -1.47    247702
 和信超媒                1.04      +0.03    +2.97    25662
 体                                                  
 友达                    2.91      -0.09    -3.00    187472
 中华电信                31.30     -0.05    -0.16    43955
 台湾国际                45.90     -0.35    -0.76    1397979
 航电                                                
                                                     
 香港                                                
 中国移动                52.41     +0.31    +0.60    98862
 中国联通                15.43     +0.18    +1.18    74088
 中国电信                51.09     +0.40    +0.79    16056
 中芯国际                3.53      -0.05    -1.40    67159
 电讯盈科                4.46      -0.04    -0.89    2871

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐