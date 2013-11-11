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市场报道 | 2013年 11月 12日 星期二 07:55 BJT

****欧洲经济指标预测--11月12日-11月19日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
    
    11月11日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  
    
    11月12日(二)
    0001    英国皇家测量师协会(RICS)房价指数                 10月        --          54
    0700    德国消费者物价指数(CPI)(较前月)              10月终值      -0.2%      -0.2%
                               (较上年同期)                            +1.2%      +1.2%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       -0.2%      -0.2%
                                   (较上年同期)                        +1.3%      +1.3%
    0700    德国趸售物价(较前月)                             10月        --       +0.7%
                    (较上年同期)                                         --       -2.2%
    0900    意大利CPI(较前月)                            10月终值      -0.3%      -0.3%
                 (较上年同期)                                          +0.7%      +0.7%
                  HICP(较前月)                                          持平       持平
                  (较上年同期)                                         +0.7%      +0.7%
    0930    英国CPI(较前月)                                  10月      +0.3%      +0.4%
               (较上年同期)                                            +2.5%      +2.7%
                零售物价指数(RPI)(较前月)                              +0.4%      +0.4%
                             (较上年同期)                              +3.0%      +3.2%
                扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                  +0.4%      +0.4%
                                         (较上年同期)                  +3.0%      +3.2%
                PPI投入指数(较前月)                                    -0.7%      -1.2%
                       (较上年同期)                                    +0.1%      +1.1%
                PPI产出指数(较前月)                                     持平      -0.1%
                       (较上年同期)                                    +1.0%      +1.2%
                PPI核心产出指数(较前月)                                +0.1%      -0.1%
                           (较上年同期)                                +0.7%      +0.7%
    
    11月13日(三)
    0930    英国请领失业金人数(万人)                         10月    减少3.5   减少4.17
                按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率           9月       7.7%       7.7%
    1000    欧元区工业生产(较前月)                            9月      -0.3%      +1.0%
                      (较上年同期)                                      持平      -1.9%
    
    11月14日(四)
    0630    法国国内生产总值(GDP)(较前季)              第三季初值      +0.1%      +0.5%
    0700    德国经季节调整的GDP(较前季)                第三季初值      +0.3%      +0.7%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                          +0.7%      +0.9%
    0745    法国经常帐(亿欧元)                                9月        --      赤字31
    0745    法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         10月终值      -0.1%      -0.2%
                                    (较上年同期)                       +0.7%      +1.0%
    0745    法国非农就业岗位                               第三季        --       -0.2%
    0815    瑞士生产者/进口物价(较前月)                      10月        --       +0.1%
                          (较上年同期)                                   --        持平 
    0900    意大利GDP(较前季)                          第三季初值      -0.1%      -0.3%
                 (较上年同期)                                          -1.8%      -2.1%
    0930    英国零售销售(较前月)                             10月       持平      +0.6%
                    (较上年同期)                                       +3.1%      +2.2%
    1000    欧元区GDP(较前季)                          第三季初值      +0.2%      +0.3%
                 (较上年同期)                                          -0.3%      -0.5%
    
    11月15日(五)
    0900    意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                      9月        --    顺差3.92
                  全球贸易收支(亿欧元)                                   --    顺差9.58
    1000    欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       10月终值      -0.1%      +0.5%
                                      (较上年同期)                     +0.7%      +0.7% 
    
    11月18日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  
    11月18日(一)
    0900    欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)            9月        --     盈余120
                              (经季节调整)(亿欧元)                       --     盈余174
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                       --     流入123
    
    11月19日(二)
    0900    意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                9月        --       +2.0%
                  工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                     --       -6.8%
            意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                9月        --       +1.0%
                  工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                     --       -4.8%  
    1000    德国ZEW经济景气判断指数                          11月        --        52.8
                           现况指数                                      --        29.7
    (完)

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