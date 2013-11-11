欧洲经济指标预测--11月12日-11月19日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 11月11日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月12日(二) 0001 英国皇家测量师协会(RICS)房价指数 10月 -- 54 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +1.2% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -0.2% (较上年同期) +1.3% +1.3% 0700 德国趸售物价(较前月) 10月 -- +0.7% (较上年同期) -- -2.2% 0900 意大利CPI(较前月) 10月终值 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.7% +0.7% HICP(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 0930 英国CPI(较前月) 10月 +0.3% +0.4% (较上年同期) +2.5% +2.7% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +3.0% +3.2% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +3.0% +3.2% PPI投入指数(较前月) -0.7% -1.2% (较上年同期) +0.1% +1.1% PPI产出指数(较前月) 持平 -0.1% (较上年同期) +1.0% +1.2% PPI核心产出指数(较前月) +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.7% +0.7% 11月13日(三) 0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 减少3.5 减少4.17 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 9月 7.7% 7.7% 1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -0.3% +1.0% (较上年同期) 持平 -1.9% 11月14日(四) 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.1% +0.5% 0700 德国经季节调整的GDP(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.7% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +0.7% +0.9% 0745 法国经常帐(亿欧元) 9月 -- 赤字31 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 -0.1% -0.2% (较上年同期) +0.7% +1.0% 0745 法国非农就业岗位 第三季 -- -0.2% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 -- +0.1% (较上年同期) -- 持平 0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 -0.1% -0.3% (较上年同期) -1.8% -2.1% 0930 英国零售销售(较前月) 10月 持平 +0.6% (较上年同期) +3.1% +2.2% 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.3% -0.5% 11月15日(五) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差3.92 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差9.58 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 -0.1% +0.5% (较上年同期) +0.7% +0.7% 11月18日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月18日(一) 0900 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 9月 -- 盈余120 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余174 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入123 11月19日(二) 0900 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 9月 -- +2.0% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -6.8% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 9月 -- +1.0% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -4.8% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 11月 -- 52.8 现况指数 -- 29.7 (完)